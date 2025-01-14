Fransa'nın Türkiye'den Aldığı Bisküvilerde Yabancı Madde Çıktı... Bakın O Ürün Hangi Ünlü Zincir Markete Aitmiş!

Fransa, Türkiye'den aldığı bisküvilerde yabancı madde tespit etti. AB, risk seviyesini 'ciddi' olarak duyurdu. Fransa'nın gıda uyarıları yayımlayan sitesi Rappel Conso ise alınan bisküvilerin markasını paylaştı. Yabancı madde tespit edilen bisküviler ünlü zincir markete ait çıktı. İşte tüm detaylar...

Eda Narin Eda Narin
Fransa'nın Türkiye'den Aldığı Bisküvilerde Yabancı Madde Çıktı... Bakın O Ürün Hangi Ünlü Zincir Markete Aitmiş!

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Fransa, Türkiye'den aldığı bisküvilerde yabancı madde tespit etti.

Fransa, tüketici şikayeti üzerine harekete geçti. Fransa, bisküvilerde yabancı madde tespit edilmesinin ardından bilgilendirme notu geçti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) bisküvilerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı.

Fransa'da gıdadaki skandallara ilişkin uyarıları yayımlayan site 'Rappel Conso' da Türkiye'den alınan bisküviye listesinde yer verdi.

Fransa'nın Türkiye'den Aldığı Bisküvilerde Yabancı Madde Çıktı... Bakın O Ürün Hangi Ünlü Zincir Markete Aitmiş! - Resim : 1

Rappel Conso sitesinde bisküvinin markası 'Migros' olarak paylaşıldı. İşte o ürün:

Fransa'nın Türkiye'den Aldığı Bisküvilerde Yabancı Madde Çıktı... Bakın O Ürün Hangi Ünlü Zincir Markete Aitmiş! - Resim : 2

Türkiye'den 'Ölümcül' İhracatta Bakanlıktan Geç Kalınmış Adım! 'Biz Ne Yiyoruz?' Endişesinde Yeni GelişmeTürkiye'den 'Ölümcül' İhracatta Bakanlıktan Geç Kalınmış Adım! 'Biz Ne Yiyoruz?' Endişesinde Yeni GelişmeGüncel

Kuru İncirde 'Zehir' Skandalı! Türkiye'den Almıştı, Fransa Sınırdan ÇevirdiKuru İncirde 'Zehir' Skandalı! Türkiye'den Almıştı, Fransa Sınırdan ÇevirdiGüncel

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Migros
Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü İçin Yeni Karar İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü İçin Yeni Karar
Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş
1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin 1 Kaşığı Bile Yoğun Bakımlık Yapıyor: Asla Dünden Kaldıysa Yemeyin
Depremin Üzerinden 2 Yıl Geçti Ama... Vatandaşlar Evlerinin Yapılmamasına İsyan Etti Depremin Üzerinden 2 Yıl Geçti Ama... Vatandaşlar Evlerinin Yapılmamasına İsyan Etti