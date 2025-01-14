Fransa'nın Türkiye'den Aldığı Bisküvilerde Yabancı Madde Çıktı... Bakın O Ürün Hangi Ünlü Zincir Markete Aitmiş!

Türkiye’den yurt dışına gönderilen ürünlerde, Avrupa Birliği kapsamında kullanımı yasak olan ya da belirlenen limitlerin çok üstünde kullanılan maddeler çıkmaya devam ediyor. Bu kez de Fransa, Türkiye'den aldığı bisküvilerde yabancı madde tespit etti.

Fransa, tüketici şikayeti üzerine harekete geçti. Fransa, bisküvilerde yabancı madde tespit edilmesinin ardından bilgilendirme notu geçti. Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi'nde (RASFF) bisküvilerin risk derecesi 'ciddi' olarak yer aldı.

Fransa'da gıdadaki skandallara ilişkin uyarıları yayımlayan site 'Rappel Conso' da Türkiye'den alınan bisküviye listesinde yer verdi.

Rappel Conso sitesinde bisküvinin markası 'Migros' olarak paylaşıldı. İşte o ürün:

Kaynak: Haber Merkezi