Milli Basketbolcu İlkan Karaman'ın Ölümüne Neden Olan Sürücü İçin Yeni Karar

Muğla'nın Datça ilçesinde geçen yıl otomobiliyle çarptığı milli basketbolcu İlkan Karaman'ın ölümüne neden olan sürücü Emre Ali Önder’in ilk duruşmada adli kontrol şartıyla tahliye edilmesine kamuoyundan tepki yapmıştı.

Önder’in hakkında yeniden yakalama kararı çıkarıldı.

NE OLMUŞTU?

Muğla’nın Datça ilçesinde 8 Eylül 2024 tarihinde gece saatlerinde eski milli basketbolcu İlkan Karaman’a çarparak ölümüne neden olan sürücünün Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmasında cezaevinde kaldığı süre göz önüne alınarak tahliye edilmesine Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

Taksirle ölüme neden olmaktan 2 ila 9 yıl arasında hapis talebiyle yargılanan ve 4 ay tutuklu kalan sürücü Emre Ali Önder, 10 Ocak’ta Datça Asliye Ceza Mahkemesinde görülen ikinci duruşmaya katıldı. Duruşmada mahkeme heyeti, sanığın cezaevinde kaldığı süreyi göz önüne alınarak tahliyesine karar verdi.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı karara aynı gün itiraz etti

Datça Asliye Ceza Mahkemesinin cuma günü verdiği tahliye kararının ardından aynı gün Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tahliye kararına itiraz etti. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesine yapılan itirazda sanığın çarpma sonucu ölüme neden olduğu, kaza anında 1.16 promil alkollü olduğu ve yurt dışına kaçma şüphesi bulunması nedeniyle tahliye talebinin reddi ve tutukluluğunun devamı yönünde karar verilmesini talep etti.

Kaynak: Haber Merkezi