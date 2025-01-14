Depremin Üzerinden 2 Yıl Geçti Ama... Vatandaşlar Evlerinin Yapılmamasına İsyan Etti

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından Osmaniye'nin Sumbas ilçesinde yaşayan depremzede vatandaşlar, depremin üzerinden iki yıl geçmesine rağmen hala konteynerlerde yaşadıklarını, evlerinin yapılmaması nedeniyle isyan etti. Bir vatandaş, "Mağduruz, kalacak bir yerimiz de yok. Bir maaşım da yok, bileğimin gücüyle yevmiyeye giden bir adamım. İki yıldan beri ben burada öyle sürüm sürüm sürünüyorum çamurda yağmurda" dedi. Huriye Sarıdoğan ise "Biz evimizin yapılmasını istiyoruz. İki senedir evimiz yapılmıyor. Evimizi istiyoruz biz" diye konuştu.

Evlerine bir an önce kavuşmak isteyen vatandaşlar, "Bizim 6 Şubat depremlerinde evimiz yıkıldı. Mağduruz, kalacak bir yerimiz de yok. Bir maaşım da yok, bileğimin gücüyle yevmiyeye giden bir adamım. İki yıldan beri ben burada öyle sürüm sürüm sürünüyorum çamurda yağmurda. Konteynerimiz de akıyor. Bize devletimizin yardım etmesini bekliyoruz. Hızar motoru ve yevmiyeye giderekten evimin geçimini sağlıyorum. Gelirim yok, emekli değilim. Evler bir buçuk, iki milyon 750 bin lirayı devletimiz karşılayacak, geri kalan parayı ben nasıl karşılayacağım? Bunu karşılayamazsam dışarıda mı yatacağım böyle devamlı? Bankalara gittim müracaat ettim bankalar diyor ki 'emekliliğin yok bir şeyin yok sana kredi veremem' dediler. Ben nasıl yaşayacağımı şimdi şu an bilmiyorum. Sayın devletimizden yardım bekliyorum” dedi.

VATANDAŞ İSYAN ETTİ

Nazlı Okur isimli vatandaş ise, 6 metrekare yerde yaşanabilir mi dört kişiyle? İki oğlum, eşim ve ben kalıyorum. Banyomuz dışarıda. Konteyner ile verilen banyoyla evimin dört tarafı yol, buyursun gelsinler baksınlar, orada bir bayan olarak nasıl banyo yapabilirim ben? Evim yola bakıyor. Nasıl yaptıralım? Ben astım KOAH hastasıyım, eşim iki sefer anjiyo oldu kalpten. Çocuklarım bir yere giremedi sigortalı bir işte çalışamıyorlar. İşsiz güçsüzüz. Bir eşimin şurada yaptığı ile geçinmeye çalışıyoruz. Ben ev kadınıyım bana kredi vermezler. Ben 2 milyona ev alacak durumda değilim. Ev parası verecek durumda değilim. Ben bu yaşta 50 yaşındayım, 50 yaşından sonra hadi beni kim alıyorsa işçi gideyim ben çalışayım da evimi yaptırayım. Kaç senede yaptırabilirim çalışarak" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA