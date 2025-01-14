Sakarya'da Silahlı Saldırı! 1 Kişi Yaralandı

Adapazarı'nda bir iş yerine düzenlenen silahlı saldırıda, kurşunların isabet ettiği U.A. bacağından yaralandı. Polis, motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Sakarya'da Silahlı Saldırı! 1 Kişi Yaralandı

Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde Tepekum Mahallesi Hisar Sokak'taki bir iş yerine kimliği henüz belirlenemeyen kişi tarafından tabancayla ateş edildi. İş yerinde bulunan U.A. kurşunların isabet etmesi sonucu yaralanırken, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bacağından yaralanan U.A, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Polis, olay yerinden motosikletle kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

Kaynak: AA

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