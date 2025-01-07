Türkiye'den 'Ölümcül' İhracatta Bakanlıktan Geç Kalınmış Adım! 'Biz Ne Yiyoruz?' Endişesinde Yeni Gelişme

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın 'Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar' ve 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' listelerindeki gıda ifşaları gelmeye devam ederken; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu'nun Gıda ve Yemler İçin Hızlı Alarm Sistemi de (RASFF) farklı ülkelerin Türkiye'den aldığı ürünlerdeki gıda skandallarını duyurmayı sürdürüyor.



Özellikle RASFF sistemindeki gıda ifşaları, Türkiye'nin tarımdaki denetleme politikalarına ilişkin ciddi şüpheler uyandırıyor. Almanya'dan İtalya'ya; Fransa'dan İsveç'e; Çek Cumhuriyeti'nden Bulgaristan'a pek çok ülke Türkiye'den aldığı ürünlerde potansiyel risk derecesi 'ciddi' olan ve AB standartları üzerinde miktarlarda kimyasallar tespit etti. Bunun üzerine harekete geçen ülkeler ya bu ürünleri sınırdan geri çevirerek Türkiye'ye iade etti ya da dağıtımda olan ürünleri toplatarak imha etti.

BAKANLIKTAN GEÇ KALINMIŞ DÜZENLEME

Gıda skandalları art arda gelirken Türkiye'deki vatandaşların aklındaki tek soru ise "Diğer ülkelerin gönderdiği ürünleri biz mi yiyoruz?" oldu. Bu sorunun cevabı henüz netlik kazanamamışken Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan Tarım ve Orman Bakanlığı yönetmeliği dikkatlerden kaçmadı.

'Türk Gıda Kodeksi Pestisitlerin Maksimum Kalıntı Limitleri Yönetmeliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklikle yurt içinde üretilen ve ithal edilen gıdaların resmi kontrollerinde uygulanacak maksimum kalıntı limitleri düzenlendi.

Başta taze meyve ve sebze olmak üzere Türkiye'de üretilen baklagiller, tahıllar, çay ve bitkisel infüzyonlar ve hayvansal gıdalarda uygulanacak limitlerde artık güncel bilimsel değerlendirmeler dikkate alınacak. Yeni düzenlemeyle Türkiye daha yeni Avrupa Birliği (AB) uygulamalarına uyum sağlamış oldu.

Birçok gıda ifşasında Türkiye'den alınan ürünlerde AB standartlarının katbekat üzerinde kimyasallar tespit edilmişken; bakanlığın yönetmelikteki yeni düzenlemesi 'geç kalınmış' olarak yorumlandı.

İşte Resmi Gazete'de yayımlanan karar:

Düzenlemeye konu olan ürünler ve limitleri görmek için tıklayınız.

Kaynak: Haber Merkezi