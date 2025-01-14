Tüm Mahalleyi Ayağa Kaldıran Olay, Görenler Sopayla Kovaladı, Meğer 1 Ay Önce de Olmuş

Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Kızılsaray Mahallesi’nde uyuşturucu bağımlısı olduğu iddia edilen İbrahim A., bir kadın kuaförünün kapısına eşyalar koyarak yakma girişiminde bulundu. Durumu fark eden mahalleliyi dükkanın sahibine haber vererek, saldırganı sopayla kovaladı. Korku dolu tüm anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Mahallede kaçtıktan bir süre sonra yeniden sokağa gelen İbrahim A. kovalama sonrası yeniden ortalıktan kayboldu.

“DAHA ÖNCE DE YAN BİNAYI YAKMIŞTI”

Kuaför sahibi Tangül Dinekli yaşadığı korku dolu anları şöyle anlattı: İş yerine girmeye çalışıyor diye komşularım aradı, ben de o sırada izlemek için güvenlik kameralarını açtım. Motosiklet gelince geri çekiliyor. Sonra ikinci kez gelip dükkanı yakmaya çalışmış, ben de itfaiyeyi aradım. Daha önce de yan binayı ve diğer tarafı yakmıştı.

“BİZİM APARTMANI İKİ DEFA YAKTI”

Başka bir mahalleli ise “Bizim apartmanı iki defa yaktı daha önce. Aylarca bizim orada kaldı. Delikanlı adamsın onurun kırılmasın, diyoruz anlamıyor” diye konuştu.

İbrahim A.’nın yaklaşık 1 ay önce olayın gerçekleştiği sokağa yakın noktada bir binanın deposunu yaktığı, babası tarafından son anda kurtarıldığı da ortaya çıktı.

Kaynak: İHA