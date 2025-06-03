Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı

Emekli maaşını banka değiştirerek başka bir kuruma taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emeklilere, 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuluyor. Ek kampanyalar ve alışverişe özel avantajlarla birlikte bazı bankalar bu rakamı 30.000 TL sınırına kadar yükseltiyor.