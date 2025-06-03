Bayram Öncesi SSK BağKur ve Tüm Emeklilere Büyük Jest! Bankaların Promosyon Yarışı Kızıştı, 30 Bin Liraya Dayandı
Kurban Bayramı’na sayılı günler kala, milyonlarca emekliyi ilgilendiren promosyon kampanyalarında yeni bir dönem başladı. Haziran ayının gelişiyle birlikte bankalar, emekli müşterilerine sundukları promosyon tutarlarını güncelledi. Bazı bankalarda promosyon ödemeleri ek avantajlarla birlikte 30.000 TL’ye kadar çıkıyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Emekli maaşını banka değiştirerek başka bir kuruma taşıyan ve 3 yıl boyunca aynı bankadan maaş alma taahhüdü veren emeklilere, 12.000 TL ile 27.000 TL arasında değişen promosyon ödemeleri sunuluyor. Ek kampanyalar ve alışverişe özel avantajlarla birlikte bazı bankalar bu rakamı 30.000 TL sınırına kadar yükseltiyor.
ARTAN GİDERLERE KARŞI DESTEK ARACI
Bayram hazırlıklarının hız kazandığı bu dönemde, emekliler kurbanlık alımı, ailevi harcamalar ve torunlara ayrılacak bütçeyle birlikte artan giderleri karşılamaya çalışıyor. Bu süreçte bankaların sunduğu promosyonlar, emekliler için önemli bir maddi rahatlama sağlıyor.
İŞTE 2025 HAZİRAN AYI GÜNCEL PROMOSYON TUTARLARI
Ziraat Bankası: SGK emekli maaşını taşıyanlara, 3 yıllık taahhüt karşılığında 12.000 TL’ye kadar promosyon veriyor.
Halkbank: Emekli maaşını taşıyanlara 12.000 TL’ye kadar nakit ödeme sağlanıyor.
VakıfBank: 12.000 TL ana promosyonun yanı sıra, Troy Emekli Kart ile yapılan harcamalara 1.500 TL’lik aylık destekle 10 ayda toplam 15.000 TL ek ödeme sunuluyor. Toplam promosyon 27.000 TL’ye ulaşıyor.
DenizBank: SGK emeklilerine 20.000 TL’ye kadar promosyon seçeneği sunuyor.
Şekerbank: 3 yıllık taahhüt karşılığında 20.000 TL'ye varan nakit promosyon sağlıyor.
Albaraka Türk: Emekli maaşını taşıyanlara 20.000 TL’ye kadar ödül veriliyor.
QNB Finansbank: 15.000 TL'lik promosyonun yanı sıra Emekli Kart ile 1.200 TL’ye kadar yıllık indirim fırsatıyla toplam 16.200 TL'lik destek sağlanıyor.
İş Bankası: SGK emeklilerine 21.000 TL’ye kadar promosyon veriliyor.
Akbank: 15.000 TL nakit promosyonun yanında 2.500 TL chip-para ile toplamda 17.500 TL’ye varan ödül sunuluyor.
ING: Emekli maaşını ING’ye taşıyanlara 25.000 TL’ye kadar promosyon imkânı sunuluyor.
TEB: 12.000 TL ana promosyon ve 9.000 TL’ye varan ek ödül ile toplamda 21.000 TL’ye ulaşan ödeme sağlanıyor.
KARŞILAŞTIRMA YAPMAK KRİTİK ÖNEM TAŞIYOR
Haziran ayıyla birlikte bankalar arasındaki promosyon yarışı yeniden hız kazanırken, emekliler için en uygun seçeneği belirlemek büyük önem taşıyor. Promosyon tutarlarının yanı sıra sunulan ek avantajlar, kredi kartı kampanyaları ve alışveriş indirimleri dikkatle değerlendirilmesi gereken başlıklar arasında yer alıyor.