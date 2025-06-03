Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek

ERTELEYEN BÜYÜK KAYBEDECEK

Sınırlı sayıdaki yatırım fırsatları için uzmanlar yatırımcılara geç kalmamaları konusunda uyarıyor. Şu anda satışta olan birçok arsa, uygun ödeme planlarıyla sunulurken; peşin alımlarda ciddi indirimler ve taksit imkânları da mevcut. Bugünkü fiyatların gelecekte daha da artabileceği göz önünde bulundurulduğunda, zamanında atılan adımların önemli kazançlar getirebileceği ifade ediliyor.