Altından Daha Değerli Olacak! Uzmanlar Açıkladı: Erteleyen Büyük Kaybedecek
Konut piyasasında yaşanan yüksek fiyat artışları ve ekonomik durgunluk, yatırımcıları daha uygun maliyetli alternatiflere yönlendirdi. Bu yeni yatırım arayışlarının başında ise arsa ve tarla yatırımları geliyor.
Kaynak: Haber Merkezi
Arsa, arazi ve tarlalar daha ulaşılabilir fiyatlara sahip olmaları ve uzun vadede yüksek getiri vaat etmeleri, arsa piyasasını cazip hale getiriyor. Hal böyle olunca "Hangi bölgeden arsa alınmalı?" sorusu yatırımcıların gündeminde üst sıralarda yer alıyor.
YÜKSEK POTANSİYELLİ YATIRIM
Konut alımının zorlaştığı bu dönemde, yatırımcılar daha stratejik davranarak gelişme potansiyeli yüksek alanlara yöneliyor. Özellikle ulaşım projeleriyle değer kazanacak, altyapı yatırımlarına yakın ve ileride imar izni çıkması muhtemel bölgeler öne çıkıyor. Bu tür alanlar, gelecekte ciddi değer artışı potansiyeli taşıyor.
MARMARA YATIRIMIN MERKEZİ OLUYOR
Gayrimenkul sektöründeki analizler, özellikle Marmara Bölgesi’ndeki bazı şehirlerin önümüzdeki yıllarda yatırımcısına yüksek kazanç sağlayacağını gösteriyor. Kırklareli, Edirne, Tekirdağ, İstanbul çevresi, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bursa, Balıkesir ve Bilecik gibi şehirler, yatırımcıların radarında. Bu illerdeki altyapı ve ulaşım projeleri, bölgeye olan ilgiyi daha da artırıyor.
'ALTIN YERİNE ARSA' DÖNEMİ BAŞLADI
Gayrimenkul uzmanları, bu bölgelerdeki arsaların uzun vadede altından daha fazla kazandırabileceğini vurguluyor. Ancak yatırımcıların sadece fiyat odaklı değil; aynı zamanda arsanın imar durumu, zemini, ulaşım olanakları gibi teknik detayları da göz önünde bulundurarak karar vermesi gerekiyor. Profesyonel danışmanlık almak, riskleri en aza indirmek adına büyük önem taşıyor.
ERTELEYEN BÜYÜK KAYBEDECEK
Sınırlı sayıdaki yatırım fırsatları için uzmanlar yatırımcılara geç kalmamaları konusunda uyarıyor. Şu anda satışta olan birçok arsa, uygun ödeme planlarıyla sunulurken; peşin alımlarda ciddi indirimler ve taksit imkânları da mevcut. Bugünkü fiyatların gelecekte daha da artabileceği göz önünde bulundurulduğunda, zamanında atılan adımların önemli kazançlar getirebileceği ifade ediliyor.