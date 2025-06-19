Altın Uzmanı Net Tarih Verdi: Gram Altın ve Gümüşte Kıyamet Kopacak

ALTINA ALTERNATİF ARAYIŞI BAŞLADI

Son dönemde yatırımcı ilgisinin farklı emtia gruplarına kaydığını da belirten Ergezen, Çin’de platin alımlarının yükseldiğini ve bunun fiyatlara doğrudan yansıdığını aktardı. “Altına olan talep halen güçlü, ancak yatırımcılar yükselişleri aynı zamanda bir satış fırsatı olarak da değerlendirmeye başladı” yorumunda bulundu.