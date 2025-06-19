Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak

"ALTIN ZATEN YÜKSELİŞİNİ YAPTI, ŞİMDİ DİNLENİYOR"

Altının, jeopolitik riskler ortaya çıkmadan önce bile ciddi prim yaptığını hatırlatan Başaran, "Savaş öncesi zaten yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı. Şimdi savaş başladı ama altın fiyatları yatay seyrediyor. Bu da, piyasaların zaten bu riski önceden satın aldığını gösteriyor" dedi. Ancak olası bir büyüme veya ABD’nin doğrudan müdahalesi durumunda, altında yeniden sert yükselişlerin görülebileceğini vurguladı.