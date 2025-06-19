Mert Başaran Tüyoyu Verdi: Bunu Alan 3 Yıla Zengin Olacak
Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, yatırımcıya yeni yol haritasını çizdi. Altını sigorta, hisse senetlerini ise arsa olarak tanımlayan Başaran, "Uzun vadeli düşünen kazanır" diyerek faiz indirimi ve jeopolitik risklere karşı yatırımcılara dikkat çeken uyarılarda bulundu.
Kaynak: Mynet
İsrail-İran geriliminin yeniden yükselmesi ve Merkez Bankası'nın yaklaşan faiz kararı, yatırımcıların rotasını yeniden altına çevirdi. Ancak yalnızca altın değil gümüş, borsa ve mevduat faizleri de yatırımcıların gündeminde. Tasarruf ve Yatırım Danışmanı Mert Başaran, piyasalarla ilgili dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu.
"ALTIN ZATEN YÜKSELİŞİNİ YAPTI, ŞİMDİ DİNLENİYOR"
Altının, jeopolitik riskler ortaya çıkmadan önce bile ciddi prim yaptığını hatırlatan Başaran, "Savaş öncesi zaten yüzde 100'e yakın bir artış yaşandı. Şimdi savaş başladı ama altın fiyatları yatay seyrediyor. Bu da, piyasaların zaten bu riski önceden satın aldığını gösteriyor" dedi. Ancak olası bir büyüme veya ABD’nin doğrudan müdahalesi durumunda, altında yeniden sert yükselişlerin görülebileceğini vurguladı.
"ALTIN HER ZAMAN SİGORTA GÖREVİ GÖRÜR"
Uzun vadeli yatırımcılar için altının vazgeçilmez olduğuna dikkat çeken Başaran, "Altın ve gümüş, kriz dönemlerinde sigorta görevi görür. Bu yüzden her portföyde mutlaka az da olsa yer almalı. Dünya belirsizliklerle dolu, hem savaşlar hem de ekonomik krizler bu ihtiyacı artırıyor" ifadelerini kullandı.
MEVDUAT FAİZLERİNİN DÜŞECEĞİ TARİHİ AÇIKLADI
Başaran’a göre, Merkez Bankası faiz indirimiyle birlikte temmuz ve ağustos aylarında mevduat faizlerinde de kademeli bir düşüş yaşanması olası. Ancak bu senaryo için hem iç politikada hem de küresel piyasada tansiyonun düşmesi gerekiyor. "Savaş büyümezse, yeni bir kriz yaşanmazsa faizlerde düşüş yıl sonuna doğru netleşebilir" diyor.
"HİSSELERİ ARSA ALIR GİBİ TOPLAYAN 3-5 YILA KAZANACAK"
Yatırım tavsiyesi vermeyen ama genel değerlendirmelerde bulunan Başaran, Türk Borsası’nın son dönemde yatay seyir izlediğine dikkat çekerek şunları söyledi:
"Altın, Bitcoin ve ABD borsaları zaten ciddi yükseldi. Ama Borsa İstanbul son 1 yıldır baskılanıyor. Bu da aslında fırsat doğuruyor. Uzun vadede, yani 3-5 yıllık bir perspektifle hareket eden, iyi şirket hisselerini arsa alır gibi toplayan yatırımcılar ciddi kazançlar elde edebilir. Özellikle faiz düşüşünden fayda sağlayacak banka, gayrimenkul ve emlak gibi sektörlere odaklanmak önemli."