Samsun'da Otobüs Şoförünün Dikkati Faciayı Engelledi

Samsun’da meydana gelen olayda otobüs şoförünün “Ölümün kucağında yaşayan ölümden korkmaz” mesajıyla paylaştığı görüntüde onlarca yolcunun ölümden döndüğü görüldü. Görüntüde, otobüs şoförünün şerit ihlali yaparak önüne çıkan tankeri zamanında fark ederek yavaşlaması, korna ile onu ikaz etmesi ve tankerin tekrar şeridine dönmesi anları yer alıyor. Kazadan kıl payı kurtulan otobüsteki muavin ve yolcular, tanker sürücüsüne tepki gösteriyor.

'GÖRMEDİĞİN YOLA ÇIKMA'

Yine Samsun’da yağmurlu bir günde trafikte seyir halinde olan bir otomobil sürücüsü, aniden yola atlayan otomobil sürücüsünün videosunu paylaşarak, “Yerler ıslak, arabalar eski. Duramazsam ikimiz de perişan olmuştuk. Ufak bir eğitim almanı öneririm. Görmediğin yola çıkma” ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA