İzmir'de Doğum Günü Kutlaması Sonrası Feci Kaza

İzmir'de motosikletin yol kenarındaki ağaca çarptığı kazada, doğum günü eğlencesinden dönen Velican Ecevit ve Anıl Balıkçı yaşamını yitirdi, Miraç A. ise yaralandı.

İzmir'de Doğum Günü Kutlaması Sonrası Feci Kaza

Kaza, saat 05.00 sıralarında, İzmir'in Urla ilçesi Erdoğan Ker Caddesi Jandarma Kavşağı yakınlarında meydana geldi.

Doğum günü kutlamasından dönen kasksız 3 arkadaşın üzerinde olduğu 35 CIM 058 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırımdaki ağaca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Y

aralılardan Velican Ecevit, ambulansta Anıl Balıkçı da kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Tedavisi süren Miraç A.'nın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis, kazaya ilişkin inceleme başlattı.

Kaynak: DHA

Kastamonu'da 'Beyaz' Esaret: Onlarca Köye Girilemiyor Kastamonu'da 'Beyaz' Esaret: Onlarca Köye Girilemiyor
Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş Banyodaki Nem ve Rutubeti Anında Yok Ediyor! Meğer Çözümü Bu Kadar Basitmiş
Vatandaşlar CHP'li Öztürk'e Dert Yandı: 'Daha Koyu Kırmızı Kart Yok mu?' Vatandaşlar CHP'li Öztürk'e Dert Yandı
Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu? Çay İçerken Üsküp'te Herkes Yapıyor: Peki Gerçekte Bu Teknik Doğru Mu?