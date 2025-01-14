Amedspor'dan Ümit Özdağ Hakkında Suç Duyurusu

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın 12 Ocak günü Diyarbakır Stadyumu’nda karşılaşan Amed Sportif Faaliyet Kulübü ile Ankaragücü maçının ardından sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda; Amedspor taraftarlarının İstiklal Marşı’nı ıslıkla protesto ettiğini öne sürerek, "Bölücü vatan haini ve şeref yoksunu 'Amed' sporlu tribün teröristleri İstiklal Marşı'mızı ıslıkla protesto ettiler. Ankaragücü'ne oda veren oteli tehdit ettiler. Ankaragüçlü oyunculara saldırdılar. Bu takımın sahası kapatılmalı. Tribün teröristleri maçlara alınmamalı” ifadelerini kullanması üzerine Diyarbakır ekibi harekete geçti.

Amed Sportif Faaliyetler Kulübü, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ’ın sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda ‘halkın bir kesimini diğer kesimi aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik ettiği’ gerekçesiyle suç duyurusunda bulundu.

Amedspor, taraftarların İstiklal Marşı’nı okuduğunu görüntüleri paylaşarak, Özdağ hakkında suç duyurusunda bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Kulübümüz, Ankaragücü karşılaşmasının ardından, Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ tarafından X (Twitter) ve Instagram platformları üzerinden yapılan paylaşım ve açıklamalarla ilgili gerekli adımları atmıştır. Söz konusu paylaşımlar, içerikleri itibarıyla kamu barışını bozabilecek nitelikte olup, toplumun bir kesimini diğer bir kesim aleyhine kin ve düşmanlığa tahrik etmeye yönelik unsurlar barındırmaktadır. Bu nedenle, ilgili paylaşımlar hakkında yasal haklarımız kapsamında şikayetçi olduğumuzu kamuoyuna saygıyla duyururuz. Toplum barışını ve sporun birleştirici ruhunu her zaman savunan bir kulüp olarak, nefret söylemi ve ayrıştırıcı ifadelerin karşısında durmaya devam edeceğimizi vurgulamak isteriz.”

Kaynak: ANKA