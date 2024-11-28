Sarıgül'den Meclis'te Konuşmasını Dinlemeyen Başarır'a Sitem

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, TBMM'de Erzincan'ın sorunlarını konuşmak için gündem dışı söz aldı. Sarıgül "Can Erzincan'a hızlı tren sözü verildi. Aradan 15 yıl geçti. Üzülerek ifade ediyorum ki hızlı tren Sivas'ta kaldı. Sivas'tan hareket etmiyor. Sayın Bakanımız, 'Türkiye'yi tünellerle donattık' diyorsunuz. Ancak Can Erzincan'a bu tünellerden biraz daha fazla düşmesini bekliyoruz. Kış geldi, kar yağdı, tünelsiz Erzincan'da yolların bir bölümü ne yazık ki kapandı. Valiliğimizin uygulamasıyla yollar açıldı. Sabrımız giderek azalıyor" diye konuştu.

Sarıgül kürsüde konuşma yaptığı sırada TBMM sıralarından konuşma sesleri yükseldi. Sarıgül Erzincan'ın sorunlarını anlatırken yanındakilerle konuşan Ali Mahir Başarır'a şöyle seslendi:

'SEVDİĞİNİZ SEVENİNİZ BOL OLSUN AMA...'

"Ali Mahir Başkanım, sizin sevdiğiniz seveniniz bol olsun ama bir yanı Erzincanlı olsun. Yüce meclisi saygıyla selamlıyorum."