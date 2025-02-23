Kongreye Saatler Kala Bomba Kulis: Sinan Akçıl ve Mesut Özil AKP Yönetimine mi Girdi?
AKP'nin Büyük Kongresine saatler kala kulis bilgileri sızmaya devam ediyor. Sanat ve spor alanından iki sürpriz ismin yönetime dahil olduğu iddia edildi.
AKP’nin 8. Olağan Büyük Kongresi bugün Ankara Spor Salonu’nda gerçekleştirilecek. Kongre süreci, 12 Ekim’de ilçe kongreleriyle başlamış, 30 Kasım’da il kongreleriyle devam etmişti.
7 Şubat’ta yapılan İstanbul 8. Olağan İl Kongresi ile 81 ildeki kongrelerini tamamlayan AK Parti, büyük kongre için tüm hazırlıkları bitirdi. “Adında AK, Işığında İstikbal” sloganıyla düzenlenecek kongrede, 1607 delege sandık başına gidecek.
Kongreye saatler kala kulis bilgileri gelmeye devam ediyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partide ve kabinede değişim için sinyali vermişti. AKP Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'na (MKYK) iki sürpriz ismin katılacağı iddia edildi.
Gazeteci Sinan Burhan sosyal medya hesabından, ünlü şarkıcı Sinan Akçıl ile ünlü futbolcu Mesut Özil'in parti yönetimine girdiğini öne sürdü.
Kaynak: Haber Merkezi