Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?

Gözler AKP'nin 8. Olağan Büyük Kongresine çevrildi. Kongre için nefesler tutulmuşken dikkat çeken kulis haberleri de peş peşe geliyor. Kabine değişikliği için haziran ayının beklenebileceği öne sürüldü. Peki, neden? İşte çarpıcı detaylar...

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Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde?

AKP'de 8. Olağan Büyük Kongre için geri sayım başladı. 23 Şubat'ta gerçekleşecek kongrenin adresi Ankara Spor Salonu olacak. Büyük Kongre'ye günler kala çarpıcı kulis bilgileri de gelmeye başladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kongreye paralel olarak kabinede büyük bir revizyona gideceği günlerdir ülke gündeminde.

Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? - Resim : 1

Nefes'ten Tarık Işık'ın kulis bilgisine göre, kabine değişikliği için haziran ayı beklenebilir. Kabine değişikliğinin hazirana göre planlanmasının arkasında, daha önce milletvekilliği ya da bakanlık deneyimi olmayan isimlerin özlük haklarıyla ilgili bir düzenleme yer alıyor.

Dikkat Çeken Kabine Kulisi: 12 Bakan İçin Emeklilik Formülü mü Gündemde? - Resim : 2

3 Haziran 2023’te açıklanan şu anki kabinede daha önce milletvekilliği ve bakanlık yapmamış 12 bakan var. Bu 12 isim, en az iki yıl bakanlık yaptıktan sonra görevden ayrılırsa emekli milletvekili haklarından yararlanabilecek.

İddialara göre bakanların, 124 bin TL emekli maaşı ve sağlık gibi hizmet haklarını kaybetmemesi için haziran ayı beklenecek.

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Kaynak: Nefes Gazetesi

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