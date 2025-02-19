Eski CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Hapis İstemi

Eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında belediye başkanlığı yaptığı dönemde imara aykırı inşa edilen 5 yapıya ilişkin yıkım kararlarını uygulamadığı gerekçesiyle 'Görevi kötüye kullanma' suçundan iddianame düzenlendi. İlgezdi hakkında, 7 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Eski CHP'li Belediye Başkanı Hakkında Hapis İstemi

Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Suçlar Soruşturma Bürosunca eski Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi hakkında iddianame hazırlandı.

Hazırlanan iddianamede, ilçede bulunan bazı yapıların İmar Kanunu'na aykırı olduğu, bir kısmı için de kanunun ruhsatsız ve ruhsata aykırı yapılara ilişkin 32. maddesi kapsamında işlem yapılması kararı verildi.

‘SUÇTAN KURUTLMAYA YÖNELİK’

Adı geçen isimlerin karara uymayarak görevini yerine getirmeyip, görevlerini kötüye kullandıkları iddiası üzerine soruşturma başlatıldı. Şüphelilerin soruşturma aşamasında alınan ifadeleri de iddianameye eklendi. İddianamede alınan savunmalara suçtan kurtulmaya yönelik olduğu gerekçesiyle itibar edilmediği de belirtildi.

İddianamede, şüphelilerin 5 taşınmazla ilgili 2021'de verilen yıkım kararlarını uygulamadıkları belirtildi.

7 YILA KADAR HAPSİ İSTENDİ

İddianamede Battal İlgezdi, Cenan Arslan, Kalender Özdemir ve Mahmut Murt'un 'Görevi kötüye kullanma' suçundan 1 yıl 9'ar aydan 7'şer yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi. Şüpheli Mahmut Benli'nin ise yine aynı suçtan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edilen iddianame, Anadolu Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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Kaynak: DHA

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