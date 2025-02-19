Cevdet Yılmaz, Emekli Bayram İkramiyesi İçin O Toplantıyı İşaret Etti

Yılmaz, AKP TBMM Grup Toplantısı'na öncesi Meclis'te gazetecilerin sorularına yanıt verdi.

Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nun gündemine yönelik bir soru üzerine Yılmaz, bölgelerdeki aktörleri bir araya getirip değerlendirmelerde bulunduklarını ifade etti.

Giresun'da gerçekleştirecekleri programda, oradaki aktörlerle istişarelerde bulunacaklarını belirten Yılmaz, "Bu vesileyle bakanlarımızla diğer konuları da Ekonomi Koordinasyon Kurulu olarak değerlendireceğiz. Özellikle makro ekonomideki gelişmeleri değerlendirme imkanımız olacak" ifadelerini kullandı.

EMEKLİYE BAYRAM İKRAMİYESİ NE OLACAK?

Yılmaz, emekli bayram ikramiyelerinin gündeme gelip gelmeyeceği sorusuna yanıt olarak da Ekonomi Koordinasyon Kurulu'nda genel ekonomi politikalarının görüşüldüğünü belirterek, gerçekleştirilecek toplantının ise bölgesel kalkınma toplantısı olacağını dile getirdi.

Kaynak: AA