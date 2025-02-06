2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Zam Yapılacak mı?

Emeklilere bayramlarda verilen ikramiye ödemesi, 2018 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor. İkramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, bu yıl ne kadar olacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.