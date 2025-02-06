2025 Emekli Bayram İkramiyesi Ne Kadar Olacak? Zam Yapılacak mı?
Ramazan Bayramı yaklaşırken emeklilere ödenecek bayram ikramiyesinin bu yıl artıp artmayacağı merak konusu oldu. Geçtiğimiz yıl yapılan yüzde 50’lik zam ile 3 bin TL’ye yükseltilen ikramiye, SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklilerine iki bayramda toplam 6 bin TL olarak ödenmişti. Peki, 2025 yılında emekli bayram ikramiyesine zam yapılacak mı?
Kaynak: Haber Merkezi
Emeklilere bayramlarda verilen ikramiye ödemesi, 2018 yılından bu yana düzenli olarak yapılıyor. İkramiyeler Ramazan ve Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılıyor. 2024 yılında 3 bin TL olarak ödenen ikramiyenin, bu yıl ne kadar olacağı konusunda resmi bir açıklama henüz yapılmadı.
2025 yılının ilk yarısında emekli maaşlarına yapılan yüzde 15,75’lik zam dikkate alındığında, bayram ikramiyelerine de aynı oranda artış yapılması halinde rakamın 3.472 TL seviyesine çıkabileceği öngörülüyor. Ancak hükümet yetkililerinden bu konuda kesin bir karar açıklanmadı.
İKRAMİYE ARTIŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?
Bayram ikramiyelerine zam yapılıp yapılmayacağıyla ilgili resmi duyurunun, Ramazan ayının başlamasına yakın bir tarihte yapılması bekleniyor. Ramazan ayı bu yıl 1 Mart’ta başlayacak. Konunun önümüzdeki günlerde gündeme gelmesi ve yetkililerden açıklama gelmesi bekleniyor.
İKRAMİYELER NE ZAMAN YATACAK?
Henüz kesinleşmemiş olsa da önceki yıllardaki uygulamalar göz önüne alındığında, emekli ikramiyelerinin bayramdan yaklaşık bir hafta önce hesaplara yatırılması bekleniyor.
Ramazan Bayramı: 30 Mart 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin 24-28 Mart tarihleri arasında ödenmesi öngörülüyor.
Kurban Bayramı: 6 Haziran 2025 tarihinde başlayacak. İkramiyelerin 2-5 Haziran tarihlerinde hesaplara yatırılması bekleniyor.
KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?
Bayram ikramiyesi ödemelerinden faydalanacak gruplar şu şekilde:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı emeklileri
Şehit yakınları ve gaziler
Ölüm aylığı alan hak sahipleri
Vazife ve harp malullüğü aylığı alan er ve erbaşlar
Geçici köy korucuları
Şeref aylığı alanlar
Kore, Kıbrıs ve İstiklal Savaşı gazileri
Terörden zarar görmesi nedeniyle aylık bağlanan siviller ve vefat edenlerin hak sahipleri
Emekli bayram ikramiyelerine ilişkin gelişmelerin, önümüzdeki haftalarda netleşmesi bekleniyor.