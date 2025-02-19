CHP'li Uzun'dan Tepki: 'Emekli Yılı Bitti İndirim Gitti'

CHP Muğla Milletvekili Cumhur Uzun, emeklilerin şehirlerarası ulaşımda indirimli bilet alma hakkının kaldırılmasına tepki gösterdi. 2024 yılı “Emekliler Yılı” ilan edilerek, emeklilere şehirlerarası otobüslerde yüzde 20, TCDD trenlerinde ise yüzde 10 indirim sağlanmıştı. Ancak 2025 yılına girilmesiyle bu uygulama sona erdi. Başlangıçta bazı otobüs firmaları indirimleri sürdürse de, artan maliyetler nedeniyle onlar da bu uygulamayı sonlandırdı.

KONUYU MECLİS'E TAŞIDI

Milletvekili Uzun, 2024 yılının son günlerinde konuyu TBMM gündemine taşıyarak, emeklilere yönelik yapılan düzenlemeleri ve indirimlerin devam edip etmeyeceğini sordu. Özellikle emekli maaşlarının artırılması, seyahat indirim oranlarının yükseltilmesi ve sürenin uzatılması konusunda hükümetin nasıl bir adım atacağını öğrenmek istedi. Ancak Uzun’un sorularına hükümetten tatmin edici bir yanıt gelmedi.

"EMEKLİ MAAŞLARI YETERSİZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Uzun’un sorularını yanıtlamak yerine, konunun ilgili bakanlıkların yetki alanına girdiğini belirterek sorumluluğu devretti. Bu duruma tepki gösteren Uzun, 2024 yılında emekliler için verilen sözlerin yerine getirilmediğini belirtti. Enflasyon karşısında emekli maaşlarının yetersiz kaldığını, bayram ikramiyelerinin artırılmadığını ve huzurevi ücretlerine büyük zam yapıldığını vurguladı.

"SOMUT BİR ADIM ATILMADI"

Uzun, emeklilerin ağır ekonomik koşullar altında ezildiğini belirterek, iktidarın verdiği sözleri tutmadığını dile getirdi. “2024’ü ‘Emekliler Yılı’ ilan eden Cumhurbaşkanı, birkaç geçici indirim dışında somut bir adım atmadı. Şimdi ise indirimli seyahat hakkı tamamen kaldırıldı. Emekliler açlık sınırının altında maaşlarla yaşam mücadelesi verirken, bu hakkın geri alınması kabul edilemez. Emekli maaşları en az asgari ücret seviyesine yükseltilmeli, bayram ikramiyeleri bir maaş tutarında olmalı ve emeklilere yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirilmelidir” dedi.