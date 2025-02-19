Emlak Konut'un Konut Kampanyasının Ayrıntıları Belli Oldu... İşte Faiz Oranları ve Ödeme Planı

Ev sahibi olmak isteyen milyonlarca orta gelirli vatandaşın merakla beklediği Emlak Konut kampanyasının detayları belli oldu. İstanbul başta olmak üzere İzmir, Antalya ve Balıkesir'i kapsayan projenin detaylarını Emlak Konut Genel Müdürü Yasir Yılmaz anlattı.

BİRİNCİ MODEL

Kampanya üç modelden oluşuyor. Birinci modelde orta gelirli vatandaşlar peşinatsız azalan taksit seçeneğini kullanabilecek. Peşinat ödemeden ev sahibi olunabilecek. İlk modelde taksitle her ay azalarak devam edecek ve aylık 0,99 vade farkı ve 60 aya kadar vade seçeneği olacak.

İKİNCİ MODEL

İkinci modelde ilk 12 ay taksiti Emlak Konut karşılayacak. Bu modelde sadece yüzde 12'lik bir kazanç elde edildiğini belirten Yılmaz, yüzde 1,29 vade farkı ve 60 aya kadar taksit imkanı olduğunu söyledi.

ÜÇÜNCÜ MODEL

Üçüncü modelde ise leasing destekli finansman modeli sunulıyor. Yılmaz, üçüncü modele ilişkin ise "Peşinat ödemeden veya tercih edilen peşinat tutarıyla Emlak Katılım ile finansman imkanı sağlamış oluyoruz. 120 aya kadar vade imkanı sunuyoruz.. 6 milyonluk daireye 61 bin 698 liradan başlayan taksitlerle ulaşabiliyorsunuz" dedi.

SON BAŞVURU NE ZAMAN?

Orta gelirliler için Emlak Konut kampanyasının son başvuru tarihi ise 23 Mart 2025.

EN DÜŞÜK FİYATLI DAİRE NE KADAR?

Kampanya kapsamında en düşük fiyatlı daire 5 milyon 650 bin bandında.

İLK EV ŞARTI ARANIYOR MU?

Kampanyaya katılmak isteyenler için ise ilk ev sahibi olma şartı bulunmuyor.