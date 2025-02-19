Gıda Enflasyonu Çocukları Bodur Bıraktı! CHP'li Demir Acı Tabloyu Açıkladı

Türkiye'de artan enflasyon vatandaşın gıdaya ulaşımını büyük ölçüde zorlaştırıyor. Buna bağlı olarak et ve süt ürünlerini yeteri kadar tüketemeyen vatandaşlarda buna bağlı olarak sağlı sorunları yaşanıyor. CHP Ankara Milletvekili Deniz Demir de bu konuyu gündeme getirdi. Gıdada artan enflasyonun vatandaşların protein alımını etkilediğini belirten Demir, gelen zamların dar gelirlilerin düzenli ve yeterli beslenmesini imkansızlaştırdığını söyledi.

'BESLENME YETERSİZLİĞİNE BAĞLI BODURLUK ORANI ARTIYOR'

Türkiye'de bir ailenin açlık sınırının 22 bin lira; yoksulluk sınırının ise 72 bin lira olduğunun altını çizen Demir, mevcut asgari ücret ile insanların ihtiyaçlarını karşılayıp çocuklarının sağlıklı ve düzenli beslenmesini sağlayabilmesinin 'imkansız' olduğunu vurguladı. Demir, vatandaşların yüzde 40'ının iki günde bir et, tavuk ya da balık yiyemediğini belirterek, "Çocuklarda beslenme yetersizliğine bağlı bodurluk oranı artıyor. 5 yaş altı çocuklarda bodurluk oranı yüzde 10 civarında. Bu oran her geçen yıl katlanarak artıyor. Kırmızı etin kilosu 700 lira. Tavuk etinin kilosu 200 lira. Mevcut etiketler, geçen seneki fiyatların iki katı ama açılanan enflasyon değerleri ortada" ifadelerini kullandı.

Demir, hayvancılık ve tarım yönünden zengin imkanları olan Türkiye'de kötü tarım ve hayvancılık politikaları sebebiyle et ithalatında rekora koşulduğunu ifade ederek, bu durumun da artan fiyatlara çare olmadığını dile getirdi.

'SARAY'IN GÜNLÜK ÇÖPÜ, 500 BİN EVİN ÇÖPÜNE DENK'

2023’te 300 lira olan kıymanın kilosunun; 2024’te 500’e, bugün ise 620 liraya yükseldiğine dikkat çeken Demir, şunları söyledi:

"Yüksek gıda enflasyonu sebebiyle yaşanan besin yetersizliği, yaşlılarda bağışıklık sisteminin zayıflamasına ve çocuklarda ciddi gelişim geriliğine sebep oluyor. Vatandaşlarımız yatağa aç girerken Saray’ın mutfağından günlük 6 ton çöp çıkıyor. Bu miktar 500 bin evin çöp miktarına denk. AKP yandaşları sarayda sefa sürerken vatandaş, karnını doyuramaz halde."

Kaynak: Haber Merkezi