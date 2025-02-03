Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam

Gıda fiyatlarındaki artış 10 ayın en yüksek seviyesine çıktı. CHP, temel gıda ürünlerindeki artışa dikkat çekerek ürünlerdeki zamları tek tek açıkladı. Ayrıca Türkiye’nin Arjantin, Lübnan ve Venezuela gibi ülkelerle birlikte Sefalet Endeksi'nde dünyanın en kötü 10 ülkesi arasına girdiği ifade edildi.

Baran Şenel Baran Şenel
Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam

Yeni yılın ilk ayında Türkiye’de temel tüketim ürünlerine gelen zamlar vatandaşın alım gücünü ciddi şekilde zora soktu. Fahiş fiyat artışları, asgari ücretli ve emeklilerin maaşlarını eritti. Ocak ayında açlık sınırı 22.131 TL’ye yükselirken 22.104 TL olan asgari ücreti aştı. 14.469 TL olan en düşük emekli maaşı da bu rakamın çok gerisinde kaldı.

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı (TEPAV) ise Ocak 2025 dönemi için gıda fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre, TEPAV Gıda Fiyat Endeksi (TEGE), Ocak 2025’te bir önceki aya göre yüzde 3,90 artış gösterdi. Bu, son 10 ayın en yüksek aylık gıda enflasyonu oranı olarak kaydedildi.

Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam - Resim : 1

TEMEL GIDADA 1 AYLIK FİYAT DEĞİŞİMİ

Fiyatlardaki artışa CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış’tan tepki geldi. Kış, Ocak ayında temel gıda ürünlerinde yaşanan fiyat artışlarını liste olarak paylaştı.

  • İzmir Tulum Peyniri (1 kg): 429 TL - 545 TL (Yüzde 27,04 artış)
  • Siyah Zeytin (1 kg): 195 TL - 264 TL Yüzde 35,38 artış)
  • Zeytinyağı (2 litre): 399 TL - 599 TL (Yüzde 50,13 artış)
  • Ayçiçek Yağı: 289 TL - 589 TL (Yüzde 103,81 artış)
  • Yumurta (10'lu): 76 TL - 89,5 TL (Yüzde 17,76 artış)
  • Dana Kuşbaşı (1 kg): 625 TL - 795 TL (Yüzde 27,2 artış)
  • Kuzu Kuşbaşı (1 kg): 450 TL - 848 TL (Yüzde 88,44 artış)
  • Toz Şeker (5 kg): 189 TL - 240 TL (Yüzde 26,98 artış)
  • Siyah Çay (1 kg): 135 TL - 206 TL (Yüzde 52,59 artış)
  • Gram Altın: 2.990 TL - 3.486 TL (Yüzde 16,59 artış)

10 ÜLKE ARASINA TÜRKİYE DE GİRDİ

Ekonomideki gidişat uluslararası raporlarda da kendini gösterdi. Türkiye, Sefalet Endeksi’nde dünyanın en kötü ekonomik koşullarına sahip 10 ülke arasında yer aldı. Listedeki ülkelerin savaş ve ekonomik yıkım yaşayan ülkeler olması ise gözden kaçmadı.

Gıda Enflasyonu 10 Ayın Zirvesine Çıkmıştı: Temel Gıda Ürünlerindeki Artışı Tek Tek Açıkladılar: Yüzde 103'lük Zam - Resim : 2

  • Arjantin – Hiperenflasyon ve ekonomik çöküş
  • Suriye – Savaş ve kitlesel yoksulluk
  • Lübnan – Ekonomik kriz ve devalüasyon
  • Sudan – İç savaş ve kaos
  • Türkiye – Enflasyon, gelir adaletsizliği ve sefalet
  • Venezuela – Tarihin en ağır ekonomik krizlerinden biri
  • Zimbabve – Devalüasyon ve işsizlik
  • Filistin – İşgal, savaş ve açlık
  • Angola – Petrol bağımlılığı ve fakirlik
  • Kongo Demokratik Cumhuriyeti – Açlık ve iç çatışmalar

Kaynak: Haber Merkezi

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