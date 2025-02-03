Alkole Bir Zam Daha! En Ucuzu Dudak Uçuklattı

Jack Daniels markasını da barındıran Brown Forman firmasının ürünlerine zam geldi. Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifeye göre; en ucuz 35'lik viski fiyatı 775 lira oldu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Alkole Bir Zam Daha! En Ucuzu Dudak Uçuklattı

Türkiye'de son dönemde birçok kalemde uygulanan zamlar gündemden düşmezken, Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) artırılması sonrası alkoliçkilerin fiyatları da giderek daha da pahalanıyor.

Yeni yılın ilk gününden itibaren alkollü içki markalarına art arda zam gelirken, son olarak Jack Daniels markasını da bünyesinde bulunduran Brown Forman'ın ürünlerine zam geldi.

BUGÜNDEN İTİBAREN GEÇERLİ

Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği (TBYD) Başkanı Erol Dündar, 3 Şubat itibarıyla (bugün) geçerli olacak yeni fiyat listesini açıkladı. Böylece en ucuz (35'lik) viski fiyatı 775 liraya çıktı.

Yeni fiyat listesi şu şekilde:

Alkole Bir Zam Daha! En Ucuzu Dudak Uçuklattı - Resim : 1

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Kaynak: Haber Merkezi

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