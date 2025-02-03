Pardesü ve Şemsiye Gitti, İmplant ve Elektrikli Otomobil Geldi! TÜİK'ten Çok Konuşulacak Karar: Enflasyon Sepetine Yeni Düzenleme

Geçtiğimiz yıl TÜİK’in madde sepetindeki fiyatlar ortaya çıkmış ve büyük ses getirmişti. 2025 Ocak ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından TÜİK her sene olduğu gibi bu sene de sepette güncellemeye gitti ve 2 maddeyi sepetten çıkardı yerine implant, güneş gözlüğü ve elektrikli otomobili ekledi. Bunun yanında eğitim ve sağlığın da sepetteki payı arttı.

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Pardesü ve Şemsiye Gitti, İmplant ve Elektrikli Otomobil Geldi! TÜİK'ten Çok Konuşulacak Karar: Enflasyon Sepetine Yeni Düzenleme

Türkiye İstatistik Kurumu'nun madde sepeti geçtiğimiz yıl büyük tartışmalara neden olmuştu. Sepette doktor muayene ücretlerinin sadece 34 lira, ev kiralarının 6.256 TL olması ve özel üniversitelerin fiyatları ‘biz başka ülkede mi yaşıyoruz’ dedirtmişti!

SEPETE 1 MADDE EKLEDİLER!

TÜİK her yıl olduğu gibi bu yıl da TÜFE metadoloji dökümanını yayımladı. Bu belgede enflasyon hesaplaması ve sepetinde yapılan güncellemeler açıklandı. Buna göre 2024'te enflasyon sepetinde 406 madde yer alırken 2025'te bu sayı 407'ye çıktı.

Yapılan açıklamaya göre bu yıl madde listesine implant tedavi ücreti, elektrikli otomobil ve güneş gözlüğü eklendi. Buna karşılık kadın pardesüsü ve şemsiye listeden çıkarıldı.

Pardesü ve Şemsiye Gitti, İmplant ve Elektrikli Otomobil Geldi! TÜİK'ten Çok Konuşulacak Karar: Enflasyon Sepetine Yeni Düzenleme - Resim : 1

EĞİTİM VE SAĞLIĞIN AĞIRLIĞI ARTTI

TÜFE hesaplamalarında kullanılacak ana grup ağırlıkları da belirlendi. Buna göre, gıda ve alkolsüz içeceklerin ağırlığı yüzde 24,98'den yüzde 24,97'ye, alkollü içecekler ve tütünün ağırlığı yüzde 3,75'ten yüzde 3,52'ye, ulaştırmanın ağırlığı yüzde 17,35'ten yüzde 15,34'e, ev eşyasının ağırlığı ise yüzde 8,12'den yüzde 7,67'ye düşürüldü.

Buna karşılık giyim ve ayakkabının ağırlığı yüzde 6,94'ten yüzde 7,16'ya, konutun ağırlığı yüzde 14,2'den yüzde 15,22'ye, sağlığın ağırlığı yüzde 3,71'den yüzde 4,09'a, eğitimin ağırlığı yüzde 1,79'dan yüzde 2,30'a haberleşmenin ağırlığı ise yüzde 3,33'den yüzde 3.62'ye çıktı.

Pardesü ve Şemsiye Gitti, İmplant ve Elektrikli Otomobil Geldi! TÜİK'ten Çok Konuşulacak Karar: Enflasyon Sepetine Yeni Düzenleme - Resim : 2

İTO DA SEPET GÜNCELLEMESİ YAPTI

İstanbul Ticaret Odası da (İTO) geçtiğimiz hafta endeksi yenilenmiş metodolojisiyle ilk kez İstanbul'un enflasyonunu yayımlanmıştı. Endekste yapılan metodolojik değişiklikler kapsamında madde sepetinde değişikliklere gidilirken; mevcut endekste 242 olan madde sayısı 493'e, 8 olan ana grup sayısı da 12'ye yükseltilmişti.

Fiyat derleme sayısı 15 bin 275'ten 24 bin 500'e çıkarılırken, 15 bölgeden fiili olarak toplanan fiyat alma yöntemine internet de eklenmişti. Enflasyon verisi için 1995 olan baz yılı da yeni indekste 2023 olarak kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

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