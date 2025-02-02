İstanbul'da Diş Muayenesi Ücretlerine Büyük Zam

İstanbul Ticaret Odası'nın verilerine göre, İstanbul'da geçen ay diş muayenesi cep yaktı. Muayene ücretlerine tam yüzde 66,67 oranında zam geldi.

İstanbul'da Diş Muayenesi Ücretlerine Büyük Zam

İstanbul’da fiyatı en çok artan ve azalan ürünler belli oldu. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) verilerine göre, 2025 Ocak ayında 336 adet ana üründen 240 adet ürünün fiyatında artış izlenirken 49 adet ürünün fiyatında azalış görüldü.

EN ÇOK DİŞ MUAYENESİ ÜCRETLERİ ZAMLANDI

2025 Ocak ayında sağlık harcamaları grubunda yer alan diş muayenesi yüzde 66,67 ile fiyatı en fazla artış gösteren ürün oldu.

Fiyatı artan diğer ürünlerden bazıları şöyle:

Edebi kitaplar: Yüzde 52,80
Dolgu: Yüzde 44,71
Diş çekimi: Yüzde 44,09
Köprü-otoyol, geçiş ücreti: Yüzde 43,89
Otopark: Yüzde 40

FİYATI EN ÇOK DÜŞEN KABAK

2025Ocak ayında gıda ve alkolsüz içecek harcamaları grubunda yer alan kabak yüzde 23,47 gerileme göstererek fiyatı en fazla azalan ürün oldu.

Fiyatı azalan diğer ürünlerden bazıları ise şöyle:

Karnabahar: Yüzde 19
Kadın kazağı: Yüzde 8,39
Erkek kazağı: Yüzde 8,31
Zeytinyağı: Yüzde 6,92
Ütü: Yüzde 6,90

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Kaynak: İHA

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