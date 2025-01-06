İBB’den İstanbul’da Toplu Taşımaya Dev Zam! 11 Lira Birden Artacak! Otobüs, Metrobüs, Metro, Tramvay, Vapur ve Taksi Ücretleri Ne Olacak?

İstanbul’da toplu taşımaya zam geliyor! UKOME toplantısı başladı. 2025 yılında geçerli olacak yeni toplu taşıma ücretleri belli oluyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi zamda oranın yüzde 55 olmasını isterken, burada alınacak karar 13 Ocak itibarıyla uygulanacak.

AYLIK ABONMAN ÜCRETİ NE KADAR OLACAK?

İstanbul'un en büyük sorunlarının başında gelen ulaşımda yeni zam oranları bugün yapılacak toplantının ardından belli olacak. Ekol TV muhabiri İremnaz Aksoy, İBB'nin önereceği teklifin kabul edilmesi durumunda yeni ücret tarifesinin detaylarını anlattı.

Aksoy, "Temmuz 2024’te toplu ulaşıma yapılan yüzde 22’lik zammın ardından, yeni zam teklifinin kabul edilmesi halinde aylık abonman ücretinin 2 bin 433 liraya çıkması bekleniyor."

Yaklaşık 2 saat sürecek toplantıda servis ücretlerinin de değişebileceğini belirten Aksoy, son ayların en popüler ulaşım seçeneklerinden olmayı başaran Martı Tag'ın da toplantıya geleceğini fakat dışarıda olup tepkilerini dile getireceğini bildirdi.

TAM BİLETE 11 LİRALIK ZAM

Eğer yüzde 55 oranındaki zam teklifi kabul edilirse, toplu taşıma ücretlerinde ciddi artışlar yaşanacak. Tam elektronik bilet ücreti 20 liradan 31 liraya yükselirken, metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti 27,13 liradan 42 liraya çıkabilir. Zam kararının, bugün yapılacak UKOME toplantısında netleşmesi bekleniyor.

TEMMUZ AYINDAN BERİ DEĞİŞMİYORDU

İstanbul'da 2024 yılında ulaşıma en son zam Temmuz ayında yüzde 22'lere varan zamlarla yapılmıştı. UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

UKOME'de 25 Temmuz'da alınan kararda, yüzde 13'lük zamla tam elektronik bilet ücreti 17,70 liradan 20 liraya, öğrenci bileti 8,64 liradan 9,76 liraya, öğretmen bileti 12,67 liradan 14,31 liraya, aylık Mavi Kart abonman ücreti 1389 liradan 1570 liraya, öğrenci abonman ücreti 250 liradan 282 liraya yükselmişti.

Metro ve metrobüste en uzun mesafe ücreti yüzde 13'lük artışla 24,01 liradan 27,13 liraya, Marmaray'da en uzun mesafe ücreti 39,18 liradan 44,27 liraya çıkarılmıştı.

Taksilerde taksimetre açılış ücreti yüzde 22,19 zamla 24,55 liradan 30 liraya, sarı taksi mesafe ücreti kilometre başına 17,61 liradan 20 liraya, sarı taksi zaman tarifesi ücreti saatlik 195,63 liradan 235 liraya, sarı taksi indi-bindi ücreti ise 90 liradan 100 liraya çıkmıştı.

Deniz taşımacılığında Üsküdar-Eminönü arasındaki yolculuk ücreti yüzde 13 zamla 22,42 liradan 25,33 liraya, Kadıköy-Eminönü 24,98 liradan 28,23 liraya, Kadıköy-Beşiktaş 24,98 liradan 28,23 liraya, Bostancı-Adalar ise 65,85 liradan 74,41 liraya yükseltilmişti.

Minibüslerde en kısa mesafe ücreti 4 kilometreye kadar yüzde 16 zamla 15,50 liradan 18 liraya, 4-7 kilometre arası 16,50 liradan 19 liraya, 7-11 kilometre arası 18 liradan 20 liraya, 11-15 kilometre arası 18,50 liradan 21 liraya, 15-20 kilometre arası 20 liradan 22,5 liraya, öğrenci ücreti ise yüzde 20 zamla 10 liradan 12 liraya çıkmıştı.

Okul servis ücretlerinde 0-1 kilometre arası mesafe ücreti yüzde 16 zamla 1665 liradan 1931,40 liraya çıkmış, personel servisi ücreti ise 10-17 koltuklu minibüsler için 865,69 liradan 1004,20 liraya yükselmişti.

Kaynak: Haber Merkezi