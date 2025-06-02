Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu

Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Halkbank yönetim kurulunun dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçerek, yerine geleneksel şube modeliyle faaliyet gösterecek bir katılım bankası kurma yönünde karar aldığı bildirildi. Bu değişikliğin, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde alındığı ve gerekli başvuruların BDDK’ya iletildiği belirtildi.