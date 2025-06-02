Türkiye'de Yeni Bir Banka Açılıyor! BDDK'ya Resmen Başvuruldu
Türkiye’nin köklü kamu bankalarından Halkbank, katılım bankacılığı alanında stratejik bir adım atarak şubeli bir katılım bankası kurmak üzere Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) resmi başvuruda bulundu.
Kaynak: Haber Merkezi
Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, Halkbank yönetim kurulunun dijital katılım bankası kurma kararından vazgeçerek, yerine geleneksel şube modeliyle faaliyet gösterecek bir katılım bankası kurma yönünde karar aldığı bildirildi. Bu değişikliğin, "Bankaların İzne Tabi İşlemleri ile Dolaylı Pay Sahipliğine İlişkin Yönetmelik" çerçevesinde alındığı ve gerekli başvuruların BDDK’ya iletildiği belirtildi.
FAİZSİZ FİNANS HİZMETLERİNE YENİ BİR OYUNCU
Şubeli yapısıyla hizmet verecek yeni katılım bankası, faizsiz finans ilkeleri doğrultusunda faaliyet gösterecek. Halkbank’ın bu hamlesiyle birlikte, özellikle katılım bankacılığı prensiplerine göre hizmet almak isteyen geniş bir müşteri kitlesine ulaşılması hedefleniyor.
KATILIM BANKACILIĞINDA REKABET KIZIŞACAK
Halkbank’ın yeni girişimi, Türkiye’de katılım bankacılığı sektöründe büyüme beklentilerini desteklerken, pazardaki rekabeti de artırması bekleniyor. Faizsiz finans sistemine uygun hizmet sunacak şubeli yeni banka, sektördeki güç dengelerini değiştirebilecek potansiyelde görülüyor.