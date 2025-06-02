TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor

BAKANLIK TEMU YETKİLİLERİNİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI

Geçen yıl Türkiye’ye günlük ortalama 50 bin kargo gönderen TEMU’nun bu yıl bu sayıyı 200 bine çıkardığı bilgisi paylaşılırken, 16 Mayıs’ta şirket yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na davet edildi. Görüşmede yasal yükümlülükler ve temsilci atama zorunluluğu hatırlatıldı. Çin merkezli platformun, düzenlemelere uyum sağlamak için çalışmalara başladığı aktarıldı.

BAKAN GÜRCAN: “KİMSE KENDİNE AYRICALIK BEKLEMESİN”

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TEMU’dan yapılan alışverişlerde ürünler hiçbir güvenlik denetimine girmeden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Artık bu ürünlerin sertifikaları platformlarda yayınlanmak zorunda. Yayınlanmayan ürünlerde sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformlara uyguladığımız kuralların dışındaki firmalara da aynı ciddiyetle yaklaşacağız. Takipteyiz” ifadelerini kullandı.