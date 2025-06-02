TEMU'dan Alışveriş Yapanlar Dikkat! Bu Ürünleri Alanlar Pişman Olacak, Türkiye'ye Girişi Yasaklanıyor
Ticaret Bakanlığı, yurt dışı menşeli online alışveriş platformlarına yönelik denetimlerini sıkılaştırıyor. Özellikle TEMU gibi platformlar üzerinden Türkiye’ye gönderilen ürünlerde kalite ve güvenlik belgeleri zorunlu hale getiriliyor. Yeni düzenlemeyle birlikte, kalite sertifikası bulunmayan ayakkabı, tekstil, konfeksiyon, oyuncak, mutfak ve banyo ürünleri artık Türkiye’ye gönderilemeyecek.
Daha önce bu platformlardan yapılan alışverişlerde kargo dahil 30 dolar üst sınırı getiren Bakanlık, şimdi de ürün güvenliği denetimini öne çıkarıyor. Halk sağlığını koruma gerekçesiyle getirilen bu yeni uygulamayla birlikte, kalite belgesi bulunmayan ürünlerin ülkeye girişine izin verilmeyecek. Yeni düzenlemenin 1 Nisan 2025’te yürürlüğe giren “Uzaktan İletişim Araçları Yoluyla Piyasaya Arz Edilen Ürünlerin Piyasa Gözetim ve Denetim Yönetmeliği” kapsamında hayata geçirildiği bildirildi.
TEMSİLCİ ZORUNLULUĞU HÂLÂ YERİNE GETİRİLMEDİ
TEMU’nun Türkiye’ye yönelik satışlarında hâlâ resmi bir temsilcilik oluşturmadığı belirtilirken, platforma ait ürünlerin herhangi bir denetimden geçmeden doğrudan tüketiciye ulaştığı vurgulanıyor. Bu durumun sağlık açısından ciddi risk taşıdığına dikkat çeken Bakanlık, e-ticaret platformlarının ürün güvenliği belgelerini kendi internet sitelerinde yayınlamasını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Belgelenmemiş ürünlerin Türkiye pazarında satışına izin verilmeyecek.
BAKANLIK TEMU YETKİLİLERİNİ GÖRÜŞMEYE ÇAĞIRDI
Geçen yıl Türkiye’ye günlük ortalama 50 bin kargo gönderen TEMU’nun bu yıl bu sayıyı 200 bine çıkardığı bilgisi paylaşılırken, 16 Mayıs’ta şirket yetkilileri Ticaret Bakanlığı’na davet edildi. Görüşmede yasal yükümlülükler ve temsilci atama zorunluluğu hatırlatıldı. Çin merkezli platformun, düzenlemelere uyum sağlamak için çalışmalara başladığı aktarıldı.
BAKAN GÜRCAN: “KİMSE KENDİNE AYRICALIK BEKLEMESİN”
Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, katıldığı bir radyo programında konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “TEMU’dan yapılan alışverişlerde ürünler hiçbir güvenlik denetimine girmeden doğrudan tüketiciye ulaşıyor. Bu çok ciddi bir sorun. Artık bu ürünlerin sertifikaları platformlarda yayınlanmak zorunda. Yayınlanmayan ürünlerde sıkıntı yaşayacaklar. Türkiye’deki platformlara uyguladığımız kuralların dışındaki firmalara da aynı ciddiyetle yaklaşacağız. Takipteyiz” ifadelerini kullandı.
ERİŞİM ENGELİ MASADA
Yeni yönetmeliğin önemli hükümlerinden biri de, ithalatçısı ya da imalatçısı Türkiye’de bulunmayan tüm ürünler için temsilci bulundurma zorunluluğu. Bu kurala uymayan ve uyarılara rağmen temsilci atamayan platformlara erişim engeli getirilmesi gündemde. Ticaret Bakanlığı’nın Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’na (BTK) yapacağı başvurunun ardından süreç Erişim Sağlayıcıları Birliği ve Sulh Ceza Hâkimliği kararıyla ilerleyecek. Kararların 72 saat içinde sonuçlanması bekleniyor.