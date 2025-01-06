Kültürel Faaliyetlere 'Yoksulluk' Engeli: Ailece Sinemaya Gitmek Artık Lüks

Hayat pahalılığının giderek arttığı Türkiye'de, 2025 yılından itibaren 22 bin 104 lira olarak uygulanacak asgari ücret, en temel ihtiyaçlar için bile yeterli olmuyor. Darboğazdaki vatandaş evini zor geçindirirken, sosyal ve kültürel aktiviteler için bütçe ayıramıyor.

Sözcü'den Belce Örü'nün haberine göre; Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) Kültür Ekonomisi ve Kültürel İstihdam İstatistikleri verilerinde kültür harcamalarının 2023’te 276 milyar 338 milyon 253 bin TL olduğu, harcamaların gayrisafi yurt içi hasılaya oranının yüzde 1 olarak gerçekleştiği görüldü.

ARTIK LÜKS KABUL EDİLİYOR

Aralık ayında eğlence ve kültür grubu enflasyonu aylık tüketici fiyat endeksini (TÜFE) aşarak yüzde 1.46 oldu. Artık lüks olarak görülmeye başlanan kültürel etkinlikler, bütçelerde daha az yer kaplıyor. Dört kişilik ailenin sinema bileti, patlamış mısır ve içecek harcaması bin 800 TL’yi aşarken, bilet fiyatları 245 TL’den başlayıp 450 TL’ye kadar çıkıyor.

Kaynak: Sözcü