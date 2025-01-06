Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?
Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının dışında en çok yatırım yaptığı dolar, bugüne 35,3946 liradan, avro ise 36,5441 liradan başladı. İşte dolardaki son durum…
ABD seçimlerinden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü aşan dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 25 üstüne çıkmıştı. Yine 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro, 1 hafta sonrasında 25’i aşmıştı.
Döviz kurları, dalgalı da olsa faiz kararı sonrasında dolar yükselişini sürdürmeye devam etti.
6 Ocak dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle:
Dolar/TL: Alış 35,3380 TL- Satış 35,3946
Euro/TL: Alış 36,4511 TL- Satış 36,5441
Kaynak: Haber Merkezi
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