Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

ABD seçimlerinden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü aşan dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 25 üstüne çıkmıştı. Yine 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro, 1 hafta sonrasında 25’i aşmıştı.

Döviz kurları, dalgalı da olsa faiz kararı sonrasında dolar yükselişini sürdürmeye devam etti.

6 Ocak dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle:

Dolar/TL: Alış 35,3380 TL- Satış 35,3946

Euro/TL: Alış 36,4511 TL- Satış 36,5441

Kaynak: Haber Merkezi