Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

Yatırımcıların güvenli liman olarak gördüğü altının dışında en çok yatırım yaptığı dolar, bugüne 35,3946 liradan, avro ise 36,5441 liradan başladı. İşte dolardaki son durum…

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Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı?

ABD seçimlerinden yaklaşık bir hafta sonra 23’ü aşan dolar, Merkez Bankası’nın faiz kararı sonrasında 25 üstüne çıkmıştı. Yine 28 Mayıs’tan önce 21,5’in altında olan avro, 1 hafta sonrasında 25’i aşmıştı.

Döviz kurları, dalgalı da olsa faiz kararı sonrasında dolar yükselişini sürdürmeye devam etti.

Dolar Yeni Haftaya Nasıl Başladı? - Resim : 1

6 Ocak dolar ve euro alış satış fiyatları şöyle:

Dolar/TL: Alış 35,3380 TL- Satış 35,3946

Euro/TL: Alış 36,4511 TL- Satış 36,5441

Kaynak: Haber Merkezi

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