Altın Fiyatlarında Rekora Erteleme! Gram Altın 3000 Lirada Tutunamadı: Cuma Gününe Dikkat!

Altın fiyatları Fed yetkililerinin ABD Merkez Bankası’nın bu yıl faiz oranlarını düşürme konusunda daha temkinli bir yaklaşım sergileyeceği görüşünü dile getirmesi ile düşüşünü sürdürdü. Yatırımcılar ise bu hafta açıklanacak ABD ekonomik verilerine odaklanmış durumda.

SARI METALİN GÖZÜ KULAĞI ORADA!

Satın alma yöneticileri endeksi (PMI) ve tarım dışı istihdam raporu verileri ABD Merkez Bankası Fed’in gelecekteki faiz kararları üzerinde belirleyici rol üstlenmesi bekleniyor. Cuma günü açıklanacak istihdam raporu geçtiğimiz ay faiz kesintisi beklentilerini azaltarak piyasaları etkileyen Fed’in para politikası görünümüne dair önemli ipuçları sunacak. Ayrıca ADP özel sektör istihdam verisi, iş ilanları rakamları ve Fed toplantısına ait tutanaklar da piyasalar tarafından yakından izlenecek.

ALTIN FİYATLARI BUGÜN NE KADAR, KAÇ TL?

Bu sabah Dolar Endeksi 108,9 seviyesinde bulunurken, ons altın fiyatı 2.635 dolar civarında işlem görüyor. Gram altın fiyatları ise bankalararası serbest piyasada yeniden 3000 TL seviyesinin altına gerileyerek 2.995 TL civarında bulunuyor. Kapalıçarşı serbest piyasada 22 ayar altının gram fiyatı ise 3.070 TL’den, çeyrek altın fiyatları 51768 TL’den ve Cumhuriyet altını da 20.887 TL’den değerleniyor.

GOLDMAN 3000 DOLARLIK REKORU ERTELEDİ!

Goldman Sachs, ABD Merkez Bankası'nın (Fed), 2025 yılında daha az faiz indirimi yapacağı yönünde beklentiler nedeniyle, yıl sonu için 3 bin dolar olan altın tahminini daha ileri tarihe uzattı.

Goldman, artık yıl sonuna kadar altının ons başına 3 bin dolara ulaşmasını beklemediğini, Fed'in daha az faiz indirimi yapacağı beklentisiyle tahminini 2026 ortalarına ertelediğini belirtti.

Goldman'ın ekonomistleri Fed'den bu yıl 100 baz puanlık önceki görünümden daha düşük olan 75 baz puanlık faiz indirimi bekliyor.

Analistler, artık yıl sonunda altının ons başına 2 bin 910 dolara ulaşacağını öngörüyor.

Kaynak: Haber Merkezi