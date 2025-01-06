Sigaraya Zam mı Geldi? 100 Lirayı Aştığı İddia Edilmişti: Erol Dündar Açıkladı

Geçtiğimzi günlerde sigarada ÖTV oranları yeniden belirlenmişti O haberin ardından 'sigaraya zam mı geldi, ne kadar, kaç TL?' gibi sorular tiryakiler tarafından araştırılıyordu.

Bugün Philip Morris grubunun sigara fiyatlarına ÖTV zammı yansıttığına dair haberler ortada dolaşırken zammın 10 TL olduğu ve en ucuz sigaranın 81, en pahalı sigaranın da 110 TL'ye ulaştığı iddia edilmişti. O iddialara Tekel Bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar'dan açıklama geldi. Dündar kendilerine gelen böyle bir haber bulunmadığını ifade ederek zammı yalanladı. Sigaraya zam gelmesi halinde yeni listeleri de paylaşacağını kaydetti.

DİĞER GRUPLARDA SİGARA FİYATLARI

Philip Morris Grubu'nun en ucuz sigarası 72 lira, en pahalı sigarası 81 lira.

JTI Grubu'nun en ucuz sigarası 68 lira, en pahalı sigarası 80 lira.

Bat Grubu'nun en ucuz sigarası 71 lira, en pahalı sigarası 89 lira.

T&T Grubu'nun en ucuz sigarası 64 lira, en pahalı sigarası 71 lira.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI YENİ ÖTV ORANINI AÇIKLADI

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın yayımladığı yeni ÖTV oranlarına göre artış oranı yüzde 7,56 olarak gerçekleşti.

ÖTV artışıyla birlikte sigaradan alınan 1,7026 liralık asgari maktu vergi yaklaşık 13 kuruş artarak 1 lira 8312 kuruşa yükseldi. Böylece sigaradan paket başına alınan maktu vergi tutarı ise 7 lira 80 kuruştan, 8 lira 38 kuruşa çıktı.

ÖTV düzenlemesini alkol fiyatlarını da etkileyecek. Yüzde 45 alkol derecesine sahip 1 litrelik rakıdan alınan ÖTV 571,37 liradan 614,56 liraya yükselecek. Yani rakı fiyatına 43,19 liralık artış yansıyacak.

Kaynak: Haber Merkezi