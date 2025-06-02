Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı
Mali krize girerek konkordato ilan eden 57 yıllık dev içecek markası Aroma, Bursa’daki fabrikasında bazı işçileri tazminatsız şekilde işten çıkardı. Toplu sözleşmeye karşı çıkan çalışanlar iş bırakma eylemi yaparken, işçiler yönetimin tehdit ve baskı uyguladığını iddia etti.
Kaynak: Cumhuriyet
Türkiye'nin köklü içecek firmalarından biri olan ve 57 yıl önce faaliyete geçen Aroma, geçtiğimiz Aralık ayında mali darboğaza girerek konkordato talebinde bulunmuştu. Mahkemeden önce geçici, ardından da 1 yıllık kesin mühlet alan şirketin Bursa’daki üretim tesisinde şimdi de işten çıkarmalar başladı.
İŞÇİLERİN TAZMİNATSIZ İŞTEN ÇIKARILDIĞI İDDİA EDİLDİ
Cumhuriyet’ten Elif Özge Yalçın’ın haberine göre, konkordato süreci çerçevesinde denetim altında üretimini sürdüren firmanın, bazı çalışanlarını tazminatsız şekilde işten çıkardığı iddia edildi. İşten çıkarılanlar arasında, sosyal medya hesabı üzerinden konkordato yönetimi ve Tekgıda-İş Sendikası’nın tavrını eleştiren İbrahim Gül'ün de yer aldığı belirtildi.
HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI
İşçiler, arkadaşlarının işten çıkarılmasını “susturma ve sindirme” girişimi olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "Yönetimin tehdit diliyle süreci yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Fabrikanın zarar görmemesi için hiçbir olumsuz davranışta bulunmadık. Ancak tepkilerimiz iyi niyetle karşılık bulmadı, aksine tehdit edildik" denildi.
İbrahim Gül’ün avukatı Kemal Özgür Yetkin ise, "Konkordato uygulaması yasal bir koruma sürecidir ancak işveren tarafından işçileri bastırmak ve haklarını ellerinden almak için kullanılamaz. Bu, sistemin kötüye kullanılmasıdır" diyerek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.