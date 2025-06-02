Türkiye'nin Gıda Devi İflasın Eşiğinde: 57 Yıllık Marka Çöküyor, İşten Çıkarmalar Başladı

HUKUKİ MÜCADELE BAŞLADI

İşçiler, arkadaşlarının işten çıkarılmasını “susturma ve sindirme” girişimi olarak değerlendirdi. Yapılan açıklamada, "Yönetimin tehdit diliyle süreci yönetmeye çalıştığını görüyoruz. Fabrikanın zarar görmemesi için hiçbir olumsuz davranışta bulunmadık. Ancak tepkilerimiz iyi niyetle karşılık bulmadı, aksine tehdit edildik" denildi.

İbrahim Gül’ün avukatı Kemal Özgür Yetkin ise, "Konkordato uygulaması yasal bir koruma sürecidir ancak işveren tarafından işçileri bastırmak ve haklarını ellerinden almak için kullanılamaz. Bu, sistemin kötüye kullanılmasıdır" diyerek hukuki mücadele başlatacaklarını açıkladı.