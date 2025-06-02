Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur'
Altın fiyatları, jeopolitik riskler ve ABD Başkanı Trump’ın tarife açıklamalarıyla haftaya sınırlı yükselişle başladı. Gram altın 4.184 TL, ons altın ise 3.314 dolar seviyesinden işlem görüyor. Uzmanlar, kalıcı bir yükseliş için gramda 4.236 TL ve onsta 3.370 doların aşılması gerektiğine dikkat çekiyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
2 Haziran 2025 Pazartesi günü, altın piyasaları haftaya sınırlı yükselişle başladı. Gram altın sabah saatlerinde 4.184 TL seviyesinden işlem görürken, ons altın 3.314 dolara kadar yükseldi. Bu hareketlilikte ABD Başkanı Trump’ın yeni gümrük tarifesi açıklamaları ile Rusya-Ukrayna savaşındaki son gelişmeler etkili oldu.
Küresel piyasalarda geçen hafta ons altın %2’nin üzerinde değer kaybederek 3.289 dolardan kapanmıştı. Ancak yeni haftaya girilirken ons fiyatı %0,6’lık artışla toparlanma sinyali verdi. Türkiye'de ise Kapalıçarşı'da gram altın 4.165-4.215 TL aralığında işlem görürken, çeyrek altın 6.875 TL seviyesinden satılıyor.
Altın fiyatlarını etkileyen temel gelişmelerden biri, ABD’de çelik ve alüminyum ithalatına uygulanan tarifelerin %25’ten %50’ye çıkarılması oldu. Trump bu kararı, Çin’in “gümrük ateşkesi” anlaşmasını ihlal ettiği gerekçesiyle aldığını duyurdu. Bu durum güvenli liman varlıklara olan ilgiyi artırırken, altında da yönün yukarı dönmesine yol açtı.
Öte yandan, İstanbul’da yapılması beklenen Rusya-Ukrayna müzakereleri de piyasalar tarafından yakından izleniyor. Ancak hafta sonu yaşanan çatışmalarda Ukrayna’nın insansız hava araçlarıyla 40’tan fazla Rus uçağını düşürdüğü, Rusya’nın da füze saldırıları düzenlediği belirtiliyor. Artan jeopolitik tansiyon, altın fiyatlarına destek veren başka bir unsur olarak öne çıkıyor. Bu hafta ayrıca, ABD’den gelecek istihdam verileri piyasaların odak noktasında olacak.
ALTINDA KRİTİK SEVİYE
Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 3.370 dolar ve gram altında da 4.236 TL seviyeleri aşılmadan kalıcı bir yükseliş trendinden söz edilemeyeceğini belirterek, “ABD’de temyizde devam kararı alınan ‘tarifelere iptal’ davası nasıl sonuçlanacak, bu önemli. İptal kararı onanırsa onsta satış baskısı artabilir. Aşağıda ise onsta 3.270 dolar ve gramda 4.111 TL destek olarak takip edilmeli” diye konuştu.
GÜNCEL ALTIN FİYATLARI
2 Haziran güncel altın fiyatları şöyle:
Gram altın 4.184,06 TL
Çeyrek altın 6.886,00 TL
Yarım altın 13.774,00 TL
Cumhuriyet altını 27.417,00 TL
Gremse altın 67.735,58 TL
ONS altın 3.314,68 TL