Altın Haftaya Yükselişle Başladı! Uzman İsim Rakam Verdi: 'Bu Seviyeyi Aşarsa Kalıcı Olur'

ALTINDA KRİTİK SEVİYE

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre, ALB Yatırım Başekonomisti Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, ons altında 3.370 dolar ve gram altında da 4.236 TL seviyeleri aşılmadan kalıcı bir yükseliş trendinden söz edilemeyeceğini belirterek, “ABD’de temyizde devam kararı alınan ‘tarifelere iptal’ davası nasıl sonuçlanacak, bu önemli. İptal kararı onanırsa onsta satış baskısı artabilir. Aşağıda ise onsta 3.270 dolar ve gramda 4.111 TL destek olarak takip edilmeli” diye konuştu.