Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme
Anayasa Mahkemesi’nin aldığı kararla birlikte kamu çalışanları arasında ayrım yaratan 3600 ek gösterge uygulamasında kapsam genişletildi. Daha önce sadece 15 Ocak 2023 öncesinde memuriyete başlayanları kapsayan düzenleme, artık bu tarihten sonra göreve girenleri de içine alacak. AYM, kararında eşitlik ilkesine vurgu yaparak, aynı statüdeki çalışanlar arasında farklı uygulamanın hukuka aykırı olduğuna hükmetti.
Kaynak: Sabah Gazetesi
Karar doğrultusunda, 3600 ek gösterge hakkı artık tüm memurlar için geçerli olacak. Toplamda 5,3 milyon kamu personelini etkileyecek düzenleme ile maaşlar, emekli aylıkları ve tazminatlarda ciddi artışlar öngörülüyor. İptal kararı, Anayasa Mahkemesi tarafından verilen 6 aylık süre sonunda, en geç Aralık 2025’e kadar yürürlüğe girecek.
BRÜT VE NET MAAŞLAR YÜKSELECEK
Yeni düzenlemeyle birlikte, 15 Ocak 2023 sonrası atanan memurların brüt maaşlarında 607,53 TL, net maaşlarında ise 431,35 TL artış sağlanacak. Ayrıca, bu memurların 30 yıl hizmet verdikten sonra emekli olmaları halinde, aylıklarında 486,02 TL tutarında bir yükselme yaşanacak.
EMEKLİ TAZMİNATLARINDA YÜZDE 22'LİK ARTIŞ
Emeklilik tazminatlarında ise yüzde 22 oranında artış bekleniyor. Buna göre, ortalama 30 yıllık hizmet süresiyle emekli olan bir memurun tazminatında 150 bin TL’ye varan bir fark oluşacak. Özellikle 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanlar için bu artış, 12 bin TL’ye kadar ulaşacak.
HANGİ GÖREVLER KAPSAMDA YER ALIYOR?
3600 ek gösterge uygulaması; il müdürleri, şube müdürleri, maliye müfettişleri, infaz koruma memurları, öğretmenler, sağlık çalışanları, din görevlileri ve polisler başta olmak üzere çok sayıda kamu görevini kapsıyor. Ayrıca daha önce ek göstergeden yararlanmayan yardımcı hizmetler sınıfındaki personele de ilave 600 puanlık artış yapıldı.
GEÇMİŞE DÖNÜK ÖDEME BELİRSİZ
Anayasa Mahkemesi’nin iptal kararı sonrası gözler şimdi yeni yasal düzenlemeye çevrildi. Henüz Çalışma Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından resmi bir adım atılmış değil. Mevzuatta yapılacak değişikliğin 1 Ekim 2025'te TBMM’nin açılmasıyla birlikte yasalaşması bekleniyor. Bu süreçte, 15 Ocak 2023 sonrası göreve başlayanlara geçmişe dönük ödeme yapılıp yapılmayacağına hükümet karar verecek.
YENİDEN HESAPLANACAK MAAŞ VE TAZMİNATLAR
Düzenlemeyle birlikte, 3600 ek göstergeye geçiş yapacak memurların maaş ve tazminat hesaplamaları yeniden yapılacak. 30 yıl hizmeti bulunan bir memur için emekli aylığı ortalama 1234 TL ile 1391 TL arasında artarken, emekli ikramiyesi de 44.500 TL ile 50.150 TL arasında yükselmiş olacak. Örneğin, daha önce 3000 ek göstergeli bir öğretmenin emekli maaşı 5.627 TL iken, bu rakam 6.861 TL’ye çıkacak. Aynı personelin emekli ikramiyesi ise 202.909 TL’den 247.408 TL’ye ulaşacak.
YASAL ZEMİNDE EŞİTLİK SAĞLANACAK
Anayasa Mahkemesi’nin gerekçeli kararında, aynı görevi yapan kamu personeli arasında sadece göreve başlama tarihi üzerinden farklılık yaratılmasının “makul ve haklı bir neden taşımadığı” belirtildi. Yeni düzenlemenin, memurlar arasında adalet ve eşitlik ilkesini sağlama amacını taşıdığı ifade ediliyor.