Maaşlarda ve Emekli Tazminatlarında Önemli Değişiklik! Kritik 3600 Ek Gösterge Kararı İle Memura Ek Ödeme

EMEKLİ TAZMİNATLARINDA YÜZDE 22'LİK ARTIŞ

Emeklilik tazminatlarında ise yüzde 22 oranında artış bekleniyor. Buna göre, ortalama 30 yıllık hizmet süresiyle emekli olan bir memurun tazminatında 150 bin TL’ye varan bir fark oluşacak. Özellikle 5434 Sayılı Emekli Sandığı Kanunu’na tabi olanlar için bu artış, 12 bin TL’ye kadar ulaşacak.