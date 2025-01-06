Benzin Fiyatlarında Tarihi Seviye! Bir Haftada İkinci Kez Zam Geliyor: 1 Litresi 46 Lirayı Aşacak

Yılda iki kez 6 ayda bir olacak şekilde ÖTV tutarları belirlenen akaryakıt fiyatları için vergi oranlarındaki artışa sınırlama getirilmişti. Son 6 aylık Yİ-ÜFE yüzde 7,56 olarak gerçekleşirken Hazine ve Maliye Bakanlığı artışı yüzde 6’da bırakma kararı aldı. Bu karar sonrası benzin fiyatları 82 kuruş, motorin (mazot) fiyatları 77 kuruş oldu. Fiyatlar pompaya yansırken bir zam haberi daha geldi. Akaryakıt fiyatları yarın yeniden yükseliyor! İşte 6 Ocak 2025 Pazartesi il il güncel benzin mazot fiyatı…

BENZİNE İKİNCİ ZAM YOLDA

Yeni yılın ilk zammının üzerinden sadece birkaç gün geçmesine rağmen bu gece yarısı benzin litre fiyatı bir kez daha artacak. Sektör kaynaklarından elde edilen bilgiye göre benzinde 1,24 TL'lik yeni bir zam beklendiği bildirildi.

Mazot fiyatı içinse şimdilik herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

AKARYAKITTA REKOR RAKAM

Zam sonrası İstanbul’da ortalama benzin fiyatları 45,66 liraya çıkacak. Ancak İzmir ve Ankara’da ise 46 liranın da üzerine yükselecek. Son zammın ardından akayakıt fiyatları tarihinde ilk kez bu seviyelere ulaşmış olacak.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI (6 OCAK 2025 PAZARTESİ)

İSTANBUL (AVRUPA)

Benzin: 44,42 TL

Motorin: 44,74 TL

İSTANBUL (ANADOLU)

Benzin: 43,88 TL

Motorin: 44,64 TL

İZMİR

Benzin: 44,93 TL

Motorin: 45,82 TL

ANKARA

Benzin: 44,50 TL

Motorin: 45,36 TL

Kaynak: Haber Merkezi