Sanatçılar Maliyenin Radarında! Hesaplar İnceleniyor, Bir Oyuncu Tam 100 Milyon Lira...

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme düzenledi. Bu kapsamda ilk olarak 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk olduğu belirlendi. Bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı tespit edildi.

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Sanatçılar Maliyenin Radarında! Hesaplar İnceleniyor, Bir Oyuncu Tam 100 Milyon Lira...

Dizi sektöründe "tekelleşme" tartışmalarının gündeme gelmesinin ardından iktidar, televizyon sektörünü yakın takibe aldı. ID İletişim'in sahibi menajer Ayşe Barım'ın Gezi Parkı olaylarıyla ilişkilendirilerek tutuklanması ve birçok oyuncunun konuyla ilgili ifade vermesinin ardından şimdi de Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan bir hamle geldi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Vergi Denetim Kurulu (VDK) Başkanlığı, kayıt dışı denetimleri kapsamında, oyuncu ve ses sanatçıları ile bu sanatçıların ajanslarına yönelik inceleme gerçekleştirirken ilk aşamada 150 kişinin gelir ve beyanları arasında uyumsuzluk tespit edildiğini bildirdi.

UYUMSUZ BEYANLAR 'RADAR'A TAKILDI

Yürütülen çalışma sonucu, yüksek gelir grubunda yer alması beklenen sanatçı ve ajansların gelir beyanlarının oldukça düşük olduğu belirlendi. Bu süreçte, söz konusu kişi ve ajansların vergi beyanları, banka hesap hareketleri, dijital platformlardaki faaliyetleri, reklam gelirleri ile diğer kazançları detaylı olarak taranıyor.

Sanatçılar Maliyenin Radarında! Hesaplar İnceleniyor, Bir Oyuncu Tam 100 Milyon Lira... - Resim : 1

Yapılan analizlerde Risk Analizi Değerlendirme ve Araştırma (RADAR) Sistemi'ne takılan oyuncu ve ses sanatçılarının, gelirlerini düşük göstermek amacıyla yakınları ve menajerleri gibi kişi veya kanallar üzerinden tahsilat yapması, banka hesaplarına gelen tutarlar ile beyanlarının uyumsuz olması gibi nedenlerle "riskli" olduğu değerlendirildi.

Bu kapsamda, oyuncu ve ses sanatçılarının ajansları ve sahne aldıkları işletmelerle ilişkileri de tek tek incelendi.

BİR OYUNCUNUN 100 MİLYONDAN FAZLA GELİRİ KAYIT DIŞI

Yapılan analizler neticesinde ilk olarak yaklaşık 150 sanatçı ve ajansı riskli bulundu. Bu kapsamda sadece bir oyuncunun bir yılda 100 milyon liradan fazla kazancını beyan dışı bıraktığı saptandı.

İlk aşamada tespit edilen 150 sanatçı, vergi müfettişleri tarafından gelirleri ve beyanları arasındaki farklılığı izah etmesi için davet edilecek. İlk incelemenin ardından sanatçıların 2024 yılına ilişkin verilecek gelir veya kurumlar vergisi beyanları da analiz edilecek.

Diğer yandan RADAR Sistemi üzerinden yapılan taramalar sonucu beyan edilen gelir ile yapılan harcamalar arasındaki uyumsuzluk da araştırılacak. Bu kapsamda beyan edilen gelir ile harcaması arasında bariz uyumsuzluk tespit edilen mükellefler "riskli" kategoriye alınacak.

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Kaynak: AA

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