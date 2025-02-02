Dayanıklı Tüketim Malları Satan Antalya Merkezli Firma Batıyor

Antalya merkezli dayanıklı tüketim malları satışı yapan İlkim İlksen Dayanıklı Tüketim Malları Ticaret A.Ş. hakkında mahkeme tarafından 1 yıl süreyle kesin mühlet kararı verildi.

Murat Beyaz Murat Beyaz
Dayanıklı Tüketim Malları Satan Antalya Merkezli Firma Batıyor

Antalya 3. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde görülen konkordato davasında, şirketin kesin mühlet talebi kabul edilerek 24 Ocak 2025 saat 11:20 itibarıyla 1 yıl süreyle konkordato süreci başlatıldı. Mahkeme, daha önce görevlendirilen geçici konkordato komiserlerinin görevlerine devam etmesine hükmetti.

3 KİŞİ KOMİSER OLARAK ATANDI

Karara göre, konkordato süresince atanmış olan Mali Müşavir Sabiha Kılıçoğlu, Elektrik-Elektronik Mühendisi Hasan Kitiş ve Hukukçu Medine Çiçek Köse komiser olarak görev yapacak. Komiserler, her üç ayda bir mahkemeye ara rapor sunacak.

Mahkeme ayrıca, konkordato sürecinde komiser ücretlerinin belirlenen takvim çerçevesinde mahkeme veznesine yatırılmasına ve şirket hakkında alınan tedbirlerin devam etmesine karar verdi. Kesin mühlet kararı, ilgili mercilere bildirilerek kamuoyuna ilan edildi.

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