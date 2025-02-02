AVM'ye Giden Artık Buna da Para Ödeyecek: 'Kredi Kartı Geçerlidir' Tabelası Astılar

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Samsun Milletvekili Murat Çan, TBMM’de bir konuşma gerçekleştirdi. Çan, konuşmasında AVM’lerin şehirlerin her noktasına yayıldığını ifade ederken, Samsun özelinde de değerlendirmelerde bulundu.

Samsun’un merkezinde yer alan bir AVM’ye dair konuşan Çan, binlerce vatandaşın kullandığı; alışveriş yapıp yemek yediği ve zaman geçirdiği bu AVM’de tuvaletlerin paralı hale getirildiğini ifade etti.

AVM TUVALETİ BİLE PARALI OLDU

Çan, AVM’deki tuvaletin paralı hale getirildiğini ifade ederken dikkat çekici bir detayı da paylaştı. Çan’ın ifadesine göre paralı hale getirilen bu tuvalete ‘Kredi kartı geçerlidir’ tabelasının asıldığını belirterek “Bu iktidar sayesinde vatandaşımız hacetini bile kredi kartı ile gideriyor” diyerek ekonomik durumun geldiği noktaya dikkat çekti.

Çan, ülke ekonomisinin içler acısı bir noktaya geldiğini de belirterek, “Eserinizle gurur duyabilirsiniz, iktidar partisi” ifadelerini kullandı.

Türkiye’de 2024’ün Aralık ayı milyonlarca insan açıklanacak olan asgari ücret, memur ve emekli zamlarına dikkat kesilmişti.

2024 ZAM ORANLARI

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, TÜRK-İŞ’in katılmadığı son toplantıda asgari ücretin net 22.104,67 lira olarak belirlerken hükümet ise memur ve memur emeklilerinin zam oranını yüzde 11,54 olarak duyurmuştu.

2024 yılı enflasyonu ise yüzde 44,38 olarak gerçekleşmişti.

Kaynak: Haber Merkezi