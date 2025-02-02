'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası

Sosyal medyada kendisini "kripto para ve Bitcoin yorumcusu" olarak tanıtan Metin Emir'in birçok kişiyi dolandırdığı iddia edildi. Mağdurlar, Emir hakkında soruşturma başlatılmasını talep etti.

Buket Topaktaş Buket Topaktaş
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'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası

Sosyal medya platformlarında "metinemir.52" kullanıcı adı ile bilinen Metin Emir'in takipçilerinden yüklü miktarda para alarak vurgun yaptığı iddia edildi.

Kendisini "kripto para ve Bitcoin yorumcusu" olarak tanıtan Metin Emir hakkında "Şikayetvar" sitesinde çok sayıda başlık açıldı.

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Sosyal medya hesaplarında canlı yayın açarak takipçilerinin güvenini kazanan Metin Emir'in Telegram kanalı üzerinden ağına düşürdüğü kişiler, yüksek kar vaadiyle dolandırıldıklarını öne sürüyor.

'SORUŞTURMA' TALEBİ

Parasını kaptırdığını ifade eden çok sayıda mağdur, şahıs hakkında soruşturma açılmasını talep ederken Metin Emir'den konuya ilişkin bir açıklama gelmedi.

Şikayetvar sitesine yapılan yorumlardan bazıları şöyle:

'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası - Resim : 1

'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası - Resim : 2

'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası - Resim : 3

'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası - Resim : 4

'Kripto Para Yorumcusundan Büyük Vurgun' İddiası - Resim : 5

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