Nevşehir'de Feci Kaza: Yakınları Ambulansa ve İtfaiyeye Saldırdı

Nevşehir’de iki otomobil kaza yaptı. Feci kazada 3'ü ağır 6 kişi yaralandı. Ortalık savaş alanına dönerken kazazedelerin yakınları önce ambulansa sonra itfaiye aracına saldırdı.

Nevşehir'de Feci Kaza: Yakınları Ambulansa ve İtfaiyeye Saldırdı

Kaza gece saatlerinde Güzelyurt Mahallesi 80. Yıl Bulvarı üzerinde meydana geldi. Alkollü olduğu öğrenilen Ali S.U.'nun kullandığı 34 AU 0250 plakalı Mercedes marka otomobil seyir halindeyken ara sokaktan kontrolsüz bir şekilde çıkan ve sürücüsü tespit edilemeyen 38 JB 230 plakalı Mercedes marka otomobile yandan çarptı.

Nevşehir'de Feci Kaza: Yakınları Ambulansa ve İtfaiyeye Saldırdı - Resim : 1

Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda sağılık, polis ekibi ile birlikte itfaiye sevk edildi.

Nevşehir'de Feci Kaza: Yakınları Ambulansa ve İtfaiyeye Saldırdı - Resim : 2

Kazada otomobilde sıkışan 3 kişi itfaiye ekipleri tarafından çıkartılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Can pazarının yaşandığı olayda, kaza yerine gelen yaralıların yakınları, önce ambulansa sonrada itfaiye aracına saldırdı. Araç içinde bulunan içki şişeleri de kameralara yansıdı.

Nevşehir'de Feci Kaza: Yakınları Ambulansa ve İtfaiyeye Saldırdı - Resim : 3

Kazada yaralanan toplam 6 kişi kentteki çeşitli hastanelerde tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İHA

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