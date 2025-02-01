Elektrik Faturalarına Yüzde 93'lük Zam! Yeni Dönem Resmen Başladı: 969 Lira Birden Artacak

Elektrik faturalarında sübvansiyon dönemi bugün resmen sona erdi. Evlerde, işyerlerinde kullanılan konutların elektrik tüketimi belirli bir seviyeyi aşması halinde gerçek değer üzerinden hesaplanacak. Bu kapsamda 417kWh'yi aşan tüketimde elektrik faturası 1047 TL gelirken yeni dönemde 969 TL daha fazla ödenecek. Artış oranı ise yüzde 100'e dayanacak.

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Elektrik Faturalarına Yüzde 93'lük Zam! Yeni Dönem Resmen Başladı: 969 Lira Birden Artacak

Elektrik faturalarına yönelik yeni tarifeler bugünden itibaren geçerli olacak. Bu kapsamda aylık elektrik tüketimi belirli sınırı aşan aboneler sübvansiyon kapsamı dışında kalacak ve faturalarda ciddi bir artış yaşanacak.

KİMLER ETKİLENECEK?

Konut elektrik faturaları için aylık 417 kWh tüketim sınırı bulunuyor. Bu sınırın üzerindeki tüketimler artışlı fiyatlarla hesaplanacak.

Sanayi, ticarethane ve kamu aboneleri içinse 1250 kWh olarak belirlenen sınırı aşanlar da kademeli zamlarla karşılaşacak.

Elektrik Faturalarına Yüzde 93'lük Zam! Yeni Dönem Resmen Başladı: 969 Lira Birden Artacak - Resim : 1

ELEKTRİK FATURALARI NE KADAR OLACAK?

  • Aylık 100-400 kWh arasında elektrik tüketimi yapan mesken aboneleri için herhangi bir değişiklik olmayacak.
  • 417 kWh Tüketim: Faturalar 1047 TL’den 2016 TL’ye çıkacak. Artış oranı yüzde 93 olacak.
  • 450 kWh Tüketim: Fatura 1150 TL’den 2177 TL’ye yükselecek. Artış ise yüzde 89 olacak.
  • 1000 kWh Tüketim: Fatura 2860 TL’den 4839 TL’ye çıkacak.

İŞTE FATURALARDA YENİ DÖNEMİN RAKAMLARI

Elektrik Faturalarına Yüzde 93'lük Zam! Yeni Dönem Resmen Başladı: 969 Lira Birden Artacak - Resim : 2

Kaynak: Haber Merkezi

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