Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyasında Tarihi Açıkladılar: Faiz Oranları da Ortaya Çıktı

Düşük faizli konut kredisi kampanyası için geri sayım başladı. Sektör temsilcileri faiz oranlarının yüzde 1,99 olarak konuşulduğunu ancak bu rakamın yüzde 1’in altına çekilmeye çalışıldığını kaydetti. Düşük faizli konut kredisi kampanyasının ne zaman başlayabileceğini de açıklayan sektör temsilcileri Mart ayını işaret etti.

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Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyasında Tarihi Açıkladılar: Faiz Oranları da Ortaya Çıktı

Barınma sorununa çözüm arayışları sürerken piyasada düşük faizli konut kredisi kampanyası beklentisi artıyor. Sektör temsilcileri konuta erişimi kolaylaştırmak için kredi musluklarının açılması gerektiğini vurgularken, düşük faizli kredi düzenlemesi için kulislerde konuşulan tarihi açıkladılar. “Faiz oranlarının 1,99 seviyesinde olması bekleniyor ancak yüzde 1’in altına çekme çabaları sürüyor’ diyorlar…

KAMU DESTEĞİ İLE SOSYAL KONUT PROJESİ ŞART

Dünya Gazetesi’nden Hamide Hangül’ün haberine göre, konut fiyatlarını etkileyen en önemli faktörlerden biri olan maliyet artışı konusunda dikkat çeken açıklamalarda bulunan sektör temsilcilerinden Haluk Sert, metrekare maliyetinin en az 1000, arsa payı ile 2000 dolara ulaştığını söyledi. Bu kapsamda 100 metrekarelik bir konutun toplam maliyetinin 10 milyon TL seviyesine yükseldiğini, bunun da konuta erişimi zorlaştırdığını kaydetti. Sert, çözüm için kamu desteği ile sosyal konut projelerinin artırılması gerektiğine dikkat çekti.

Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyasında Tarihi Açıkladılar: Faiz Oranları da Ortaya Çıktı - Resim : 1

OKLAR MART AYINA DÖNDÜ

“İnşallah krediyle ilgili bir şey çıkacak bu önümüzdeki ay, Mart gibi… Konut kampanyasına yönelik konuşulan 1,99 gibi ancak yüzde 1’in altına çekmeye çalışıyorlar” diyerek yeni konut kampanyasında tarihe ilişkin ipucu da verdi.

KONUT VE KİRA FİYATLARINDA ARTIŞ KAÇINILMAZ

Sert ayrıca kira ve konut fiyatlarındaki artışa ilişkin de değerlendirmelerde bulundu. Arzdaki yetersizliğin iki tarafta da fiyatları yukarı çektiğini kaydeden Sert, ikinci yarıyı işaret ederek, ciddi bir artış yaşanabileceğini söyledi.

Sektörde üretimin yavaşlaması ve konut stoklarının tükenmesi nedeniyle fiyatların kaçınılmaz olarak yükseleceğini belirten Sert, Türkiye’nin yıllık ihtiyacı olan 1 milyon konut arzı ötelenmeye devam etti. Geriden gelen 2 milyonluk eksik arz var ve bu açık zamanla kapatılacak ancak bu süreçte fiyatlar artacaktır” dedi.

Kaynak: Dünya Gazetesi

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