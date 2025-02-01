13 Kente Yayılmışlar! İcralık Olduğunuzu Düşünürken Dolandırılmış Olabilirsiniz

İzmir merkezli 13 ilde, vatandaşları arayıp "Hakkınızda icra davası var" diyerek dolandıran organize suç örgütüne yönelik düzenlenen "Hücre-7" operasyonları düzenlendi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı ile Emniyet Genel Müdürlüğü Asayiş Daire Başkanlığı koordinasyonunda yapılan operasyonlarda; elebaşılığını C.A.'nın yaptığı örgütün çökertildiğini belirtti.

Örgüt elebaşının içerisinde bulunduğu 88 şüphelinin yakalandığını, 61'inin tutuklandığını, 27'sinin adli kontrolle serbest bırakıldığını aktaran Yerlikaya, çok sayıda ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde, döviz ve Türk Lirası ile dijital materyalin ele geçirildiğini bildirdi.

'UZLAŞTIRMA ÜCRETİ' DİYE PARA ALMIŞLAR

Bakan Yerlikaya, açıklamasında "Organize dolandırıcı suç örgütü üyesi şüphelilerin vatandaşımızı arayarak, kendilerini uzlaştırmacı avukat, icra memuru olarak tanıtıp, 'Hakkınızda icra davası var' diyerek, uzlaştırma ücreti adı altında para alarak dolandırıcılık yapmak ve 'Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak' suçlarından, savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA