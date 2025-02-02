Kamu Çalışanlarına 'Yolluk' Adı Altında Servet... Rakam Dudak Uçuklattı!

Türkiye’de ekonomik krizle beraber katlanan hayat pahalılığı vatandaşın boğazını sıkarken, iktidarın "İtibardan tasarruf olmaz" anlayışıyla yaptığı uçuk harcamalar daha da fazla dikkat çekiyor. 2022, 2023 ve 2024 yıllarına yönelik bütçe incelemeleri, halka "tasarruf" öğütleyen yönetimin astronomik harcamalarını gözler önüne serdi.

3 YILDA ASTRONOMİK GİDER

Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; yurt dışı görevlendirmeleri kapsamında kullanılan kaynak rekor seviyelere çıktı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, yurt dışına yönelik geçici görevlendirmeler kapsamında 2022-2024 döneminde 4 milyar 630 milyon 289 bin TL’lik yolluk ödemesi yapıldı.

Yurt dışına görevli olarak giden kamu çalışanları için yapılan yeme, içme ve konaklama harcamalarını gösteren yolluk giderleri şu şekilde:

2022: 992 milyon 418 bin TL

2023: 1 milyar 447 milyon 368 bin TL

2024: 2 milyar 190 milyon 503 bin TL

Kaynak: Birgün