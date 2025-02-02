Enflasyonun Zirvede Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Acı Tablo Ortaya Çıktı!

1. Venezuela

Güney Amerika ülkesi Venezuela, yıllardır hiperenflasyonla mücadele ediyor. 2024'te %2.000’in üzerinde seyreden enflasyon oranı, 2025'te de yüksek kalmaya devam ediyor. Ülkede gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları hızla artarken, ekonomik belirsizlikler devam ediyor.

2. Zimbabve

Afrika’nın en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Zimbabve, geçmişte olduğu gibi 2025’te de hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya. Ülkede para birimi hızla değer kaybederken, enflasyon oranı %300'ü aşmış durumda.