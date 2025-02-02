Enflasyonun Zirvede Olduğu Ülkeler Belli Oldu: Acı Tablo Ortaya Çıktı!
Enflasyon, küresel ekonomiyi etkileyen en büyük ekonomik sorunlardan biri olmaya devam ediyor. Yüksek enflasyon, alım gücünü düşürerek vatandaşların temel ihtiyaçlarını karşılamasını zorlaştırıyor. 2025 itibarıyla, dünyada enflasyon oranlarının en yüksek olduğu ülkeler şöyle sıralanıyor:
Kaynak: Haber Merkezi
1. Venezuela
Güney Amerika ülkesi Venezuela, yıllardır hiperenflasyonla mücadele ediyor. 2024'te %2.000’in üzerinde seyreden enflasyon oranı, 2025'te de yüksek kalmaya devam ediyor. Ülkede gıda ve temel ihtiyaç ürünlerinin fiyatları hızla artarken, ekonomik belirsizlikler devam ediyor.
2. Zimbabve
Afrika’nın en büyük ekonomik krizlerinden birini yaşayan Zimbabve, geçmişte olduğu gibi 2025’te de hiperenflasyon riskiyle karşı karşıya. Ülkede para birimi hızla değer kaybederken, enflasyon oranı %300'ü aşmış durumda.
3. Sudan
Sudan’da ekonomik istikrarsızlık ve politik çalkantılar nedeniyle enflasyon oranı %200 civarında seyrediyor. Sudan halkı, artan fiyatlar ve yaşam maliyetlerindeki keskin yükseliş nedeniyle büyük bir ekonomik sıkıntı yaşıyor.
4. Arjantin
Arjantin, yüksek enflasyonla mücadele eden ülkelerden biri olarak öne çıkıyor. 2024 yılında %100’ün üzerinde seyreden enflasyon, 2025’te de kontrol altına alınabilmiş değil. Döviz kuru dalgalanmaları ve borç krizleri, ülkenin ekonomik zorluklarını artırıyor.
5. Türkiye
Türkiye, son yıllarda yüksek enflasyon oranları ile mücadele eden ülkeler arasında yer alıyor. 2024'te %60’ın üzerine çıkan enflasyon oranı, 2025'te de ekonomik politikaların etkisine bağlı olarak düşüşe geçmesi bekleniyor. Gıda, enerji ve konut fiyatlarındaki artış, halkın alım gücünü doğrudan etkiliyor.