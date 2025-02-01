Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti

Menajer Ayşe Barım'ın tutuklanmasının ardından Barım’ın şirketi ID İletişim’den ayrıldığı öne sürülen ünlü oyuncu Cansu Dere, olayın perde arkasını açıkladı. Dere “Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti” dedi.

Esma Karayel Esma Karayel
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Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti

Ezel dizisinde canlandırdığı ‘Eyşan’ karakteriyle hafızalara kazınan, Sadakatsiz dizisindeki ‘Asya’ rolü ile çok konuşulan ünlü oyuncu Cansu Dere, hakkındaki Ayşe Barım iddialarına açıklık getirdi. Dere’nin açıklaması dikkat çekti.

Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti - Resim : 1

Cansu Dere’nin dizi sektöründe tekelleşmeye yol açtığı iddia edilen menajer Ayşe Barım'ın şirketi ID İletişim’den, Barım’ın tutuklanmasının ardından ayrıldığı iddiası gündem olmuştu.

Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti - Resim : 2

'ÜZERİNDEN 11 AY GEÇTİ'

Ünlü oyuncu gündem olan haberlerin ardından bir kamuoyu bilgilendirmesi yaptı.

Sosyal medya hesabı Instagram üzerinden bir paylaşım yapan Cansu Dere, “Küçük bir düzeltme, bilgilendirme” notunu düşerek şu ifadeleri kullandı: ID İletişim’de son dönemde 1 yıl kadar bulundum ve Mart 2024’te yollarımızı ayırdık. Yani ayrılığımın üzerinden tam 11 ay geçti. Dolayısıyla benim tarafımda yeni bir haber yok. Hem sorularınıza hem de haberlere birinci ağızdan açıklama getirmek istedim.

Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti - Resim : 3

NE OLMUŞTU?

Serenay Sarıkaya, Hande Erçel, Aslı Enver, Halit Ergenç, Merve Dizdar, Hazal Kaya gibi çok sayıda ünlü ismin menajeri olan Ayşe Barım’ın dizi sektöründe tekelleşmenin önünü açtığı, başrol oyuncularını verirken bazı oyuncuları da şart koştuğu iddia edilmişti.

Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti - Resim : 4

Barım hakkındaki iddiaların ardından soruşturma başlatılmış, bazı oyuncular ifade vermişti. İfadesi alınan Ayşe Barım, 12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alınıp ardından tutuklanmıştı.

Ayşe Barım Kaosunda Bir Taş da Cansu Dere’den! 11 Ay Sonra İtiraf Etti - Resim : 5

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Kaynak: Haber Merkezi

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