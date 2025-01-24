Ayşe Barım’dan Sonra Merve Dizdar da mı Gözaltına Alındı? Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama Geldi
12 yıl önceki Gezi eylemlerine ilişkin 'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alınan menajer Ayşe Barım’ın ardından, ünlü oyuncu Merve Dizdar’ın da gözaltına alındığı iddia edilmişti. Merve Dizdar’dan ilk açıklama geldi. Dizdar, iddiaları “Yok öyle bir şey” diyerek reddetti.
Kaynak: Halk TV
12 sene önce yaşanan Gezi eylemleri sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alından menajer Ayşe Barım’ın ardından ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür tanık sıfatıyla ifade verdi.
'ÖYLE BİR ŞEY YOK'
İfade veren isimler arasında ismi anılan oyuncu Merve Dizdar Halk TV'den Yiğit Can İlarslan'a konuştu. Dizdar, "Öyle bir şey yok" diyerek gözaltına alındığı, ifade verdiği iddiasını yalandı.
NE OLMUŞTU?
Dizi sektöründe ‘tekelleşmenin’ önünü açtığı iddia edilen menajer Ayşe Barım hakkında soruşturma başlatılmış, bazı ünlü isimlerin de ifadesi alınmıştı.
Hakkında soruşturma devam eden Ayşe Barım, 12 sene önce yaşanan Gezi eylemleri sebebiyle sabah saatlerinde gözaltına alındı.
HANGİ OYUNCULAR İFADE VERDİ?
'Türkiye Cumhuriyeti'ni ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüs etme' suçlamasıyla gözaltına alınan Barım’ın ev ve ofisinde polis ekipleri arama gerçekleştirdi.
Ardından Gezi eylemlerinde ismi geçen ünlü oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Nehir Erdoğan, Dolunay Soysert, Rıza Kocaoğlu ve Mehmet Günsür tanık sıfatıyla ifade verdi.
İfade veren isimler arasında ünlü oyuncu Merve Dizdar’ın da olduğu öne sürülmüştü. Dizdar’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Dizdar "Öyle bir şey yok" diyerek gözaltına alındığı, ifade verdiği iddiasını yalandı.