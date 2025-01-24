Ayşe Barım’dan Sonra Merve Dizdar da mı Gözaltına Alındı? Ünlü Oyuncudan İlk Açıklama Geldi

İfade veren isimler arasında ünlü oyuncu Merve Dizdar’ın da olduğu öne sürülmüştü. Dizdar’dan konuya ilişkin ilk açıklama geldi. Dizdar "Öyle bir şey yok" diyerek gözaltına alındığı, ifade verdiği iddiasını yalandı.