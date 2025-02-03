İflas Başvurusunda Bulunan Ora AVM İçin Mahkemeden Dikkat Çeken Karar

Ora AVM projesinin sahibi Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ, 2012 yılının sonunda iflas erteleme talebiyle mahkemeye başvurmuştu. Şirketin borç yapılandırma sürecine ilişkin yürütülen davada yeni bir gelişme yaşandı.

MAHKEMEDEN KONKORDATO İÇİN KESİN MÜHLET KARARI

İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi, Ora İstanbul Gayrimenkul Yatırım ve Geliştirme AŞ lehine 6 ay süreyle konkordato kesin mühleti verilmesine karar verdi. Mahkeme, konkordato komiser heyetinin görevine devam etmesine hükmetti.

Davanın seyri açısından kritik önem taşıyan 28 Mart 2025 saat 15:30’da yapılacak duruşmada, konkordato sürecinin devam edip etmeyeceği değerlendirilecek.

Mahkeme kararı, konkordato süreci kapsamında şirketin borçlarını yeniden yapılandırarak faaliyetlerine devam edebilmesi için önemli bir adım olarak görülüyor.